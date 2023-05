JP Morgan: Bank wächst weiter

Die Einlagen bei der First Republic Bank, die nun komplett von JPMorgan Chase & Co. übernommen werden und weiterhin vom Einlagensicherungsfonds FDIC versichert bleiben, belaufen sich den Angaben von JP Morgan (JPM) zufolge auf 92 Mrd. US-Dollar. Unter den Vermögenswerten befinden sich unter anderem 173 Mrd. Dollar an Krediten der First Republic Bank und 30 Mrd. Dollar an Wertpapieren.

Ein Blick auf das Wertpapier von JPM zeigt im gestrigen Handel zwar einen Kurssprung direkt an die aktuellen Jahreshochs und somit die wichtige Barriere um 140,00 US-Dollar. Ein nachhaltiger Durchbruch ist allerdings noch nicht gelungen, welcher für ein Folgekaufsignal nach der volatilen Bodenbildungsphase seit Mai letzten Jahres erforderlich ist. Sollte ein solches Szenario allerdings demnächst einsetzen, könnten auch schon bald vielversprechende Handelsansätze hervorgehen.

JPM wächst noch weiter

Um aus technischer Sicht ein Folgekaufsignal nach erfolgreicher Beendigung der Bodenbildungsphase im letzten Jahr in Richtung 151,85 und darüber den Bereich von rund 158,80 US-Dollar zu generieren, sollten Wochenschlusskurse oberhalb von 144,34 US-Dollar aufkommen. Vielleicht kann im Zuge dessen sogar das Jahreshoch aus 2021 bei 172,96 US-Dollar angesteuert werden. Rücksetzer unter den EMA 200 bei derzeit 132,29 US-Dollar könnten sich dagegen in Verlusten zurück auf 123,11 US-Dollar bitter rächen. Hinweise auf einen derartigen Fall gibt es derzeit allerdings nicht, hiergegen spricht die zu Montag gerissene Aufwärtskurslücke.