Nasdaq-100 Index® - 13.200 als Signalgeber

Die Wende zum Besseren beim Nasdaq-100® lässt sich hervorragend an verschiedenen charttechnischen Kriterien festmachen. Der Bruch des Abwärtstrends seit Januar 2022 und der ausgeprägte Doppelboden liefern in diesem Kontext die entscheidenden Argumente. Aber auch die im Februar/März ausgebildete Flaggenkonsolidierung sorgt für ein weiteres Ausrufezeichen. In den letzten Wochen ist die Aufwärtsbewegung des Technologiebarometers allerdings etwas ins Stocken geraten, was zu mehreren kleinen Wochenkerzen und nahezu deckungsgleichen Wochenhochs bei 13.200 Punkten führte. Vor diesem Hintergrund würde ein Sprung über diese Hürde für eine erneute Bestätigung der Haussetendenz des Jahres 2023 sorgen. Aus der Höhe des o. g. Doppelbodens ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von 13.700 Punkten, welches hervorragend mit dem Hoch vom August vergangenen Jahres (13.721 Punkten) harmoniert. Im Ausbruchsfall steckt dieses Level das nächste Anlaufziel ab. Auf der Unterseite bietet sich dagegen das Tief der jüngsten Wochenkerze (12.724 Punkte) als kurzfristige Absicherung an.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

