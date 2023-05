OTS: abcfinance GmbH / abcfinance mit Rekordzahlen 2022 (FOTO)

abcfinance mit Rekordzahlen 2022 (FOTO) Köln (ots) - - Größtes Neugeschäftsvolumen seit Unternehmensgründung - Knapp 10 Prozent Zuwachs zu 2021 - Branchenexperte als neuer Geschäftsführer bestellt Die abcfinance blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr und verzeichnet für 2022 sogar ein Rekordvolumen im Neugeschäft, obwohl die Marktbedingungen nach wie vor herausfordernd sind. Nach zwei Corona-geprägten Jahren, der anhaltenden Lieferkettenproblematik, seit dem letzten Jahr zusätzlich schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen sowie der hohen Inflation, befindet sich das Unternehmen weiterhin auf einem erfolgreichen Kurs. Seit dem 1. Mai 2023 übernimmt Dr. Hubertus Mersmann die Aufgaben des Sprechers der Geschäftsführung beim Kölner Finanzdienstleister. Er wird diesen Erfolgskurs als starker Partner des Mittelstandes fortsetzen. Trotz eines unfreundlichen Klimas für Investitionen und Konjunktur, das insbesondere durch Coronafolgen und Ukraine-Krieg in Europa gekennzeichnet war, erreichte abcfinance die besten Neugeschäftszahlen ihrer Geschichte. Das Leasingneugeschäft betrug 1,3 Mrd. Euro. Im aufstrebenden Geschäftsfeld Factoring betrug das Factoringvolumen sogar rund 4,6 Mrd. Euro. Beide Geschäftsfelder wuchsen damit um knapp 10 Prozent zum Vorjahr. "Das unterstreicht einmal mehr, dass unser Angebot für die mittelständischen Unternehmen stimmt. Selbst in herausfordernden Krisen bleiben uns unsere Kunden treu und setzen auf unsere Liquiditätslösungen", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer bei abcfinance und der verbundenen abcbank. Zu dem guten Ergebnis trugen auch die beiden Auslandsgesellschaften in Österreich und den Niederlanden maßgeblich bei. Ganz besonders das Geschäftsfeld Factoring zeigte sich krisensicher und sorgte für eine sichere Liquiditätsversorgung der meist mittelständischen Kunden. Das aktuelle Geschäftsjahr ist geprägt von Zinserhöhungen. Die Geschwindigkeit der Zinsanpassungen stellt für alle Finanzdienstleister eine Herausforderung dar. Steigende Zinsen sorgen für eine höhere Zurückhaltung bei Leasingverträgen, da sich auch die Refinanzierung deutlich verteuert hat. abcfinance profitiert hier von ihrer diversifizierten Fundingstrategie, die neben den langjährigen Bankenpartnern vor allem auch durch die Liquiditätsversorgung der verbundenen abcbank mit attraktiven Festzinsangeboten für Unternehmen und Privatleute sowie zusätzlich über Kapitalmarkttransaktionen geprägt ist. Für das Jahr 2023 rechnet abcfinance trotz eines unverändert herausfordernden Umfelds mit weiterem Wachstum und blickt optimistisch auf die kommenden Monate. Auf der Führungsebene gibt es ebenfalls eine positive Entwicklung: Mit Dr. Hubertus Mersmann konnte der Finanzdienstleister einen ausgewiesenen Branchenkenner für sich gewinnen. Dr. Mersmann war zuvor für die Deutsche Leasing tätig und leitete dort das Geschäftsfeld Mobility. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem kompetenten Team im Schulterschluss die Entwicklung der abcfinance künftig zu gestalten und damit unsere Kunden bei ihren immensen Anforderungen zu unterstützen", erklärt Dr. Mersmann. Alexander Boldyreff, Vorsitzender des abcfinance-Aufsichtsrats und Vorstandsmitglied der Muttergesellschaft Werhahn KG, betont: "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Mersmann einen äußerst erfahrenen Finanzexperten gewinnen konnten, der die Aktivitäten des Instituts erfolgreich fortführen wird. In der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Herausforderung verfügt die abcfinance als starker Mittelstandspartner über passgenaue Liquiditätslösungen und ist damit optimal positioniert. Diesen Weg gilt es konsequent fortzusetzen." Pressekontakt: abcfinance GmbH, Jan Königshofen, Kamekestraße 2-8, 50672 Köln Telefon +49 (0) 221 579 08-9178; Email: mailto:jan.koenigshofen@abcfinance.de http://www.abcfinance.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73429/5498580 OTS: abcfinance GmbH