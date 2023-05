Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Esken/Viertagewoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Esken/Viertagewoche:

"Natürlich darf man die Ansicht vertreten, dass alle Menschen eine zwanzigprozentige Lohnerhöhung verdient hätten. Wenn dies aber das Ziel der SPD-Vorsitzenden und ihrer Mitstreiter sein sollte: Warum sagen sie es nicht in Kurzform und sparen kostbare Zeit? Dann könnte man schneller darüber streiten, wie sich eine solche Politik auf den wirtschaftlichen Erfolg und die Sicherheit von Arbeitsplätzen auswirken würde. Und es wäre immer noch offen, wer so etwas eigentlich umsetzen sollte. Da es die Arbeitgeber kaum freiwillig tun werden, bleiben wohl nur die Gewerkschaften. Man kann das alles also auch so zusammenfassen: Zum Tag der Arbeit hat die SPD von den Gewerkschaften eine offensivere Tarifpolitik verlangt."/yyzz/DP/he