Pressestimme: 'Freies Wort' zur Bundeswehr

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zur Bundeswehr:

"Gesellschaftliches Engagement oder Komfortverzicht finden generell nur begrenzten Anklang in einer Gesellschaft, die sich zunehmend weniger an Institutionen binden mag. Und ganz banal verbaut die fehlende körperliche Fitness so manchem Bewerber den Weg ins Militär. Daran lässt sich auch mit einer Werbung nichts ändern, die zumindest eines schon für sich beanspruchen darf: Zu übersehen wird sie schwerlich sein."/yyzz/DP/he