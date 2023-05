Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Faeser/Asyl

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Faeser/Asyl:

"Wenige Tage bevor Nancy Faeser (SPD) auf dem sogenannten Flüchtlingsgipfel schwierige Fragen von überlasteten und angefressenen Kommunalvertretern gestellt werden, verkündet sie eine Art Durchbruch in der europäischen Migrationspolitik. Die Ampel-Regierung will, dass die Asylverfahren künftig bereits an den Außengrenzen beginnen. Als Antwort auf die Sorgen der Kommunalvertreter ist das allerdings nicht nur zu wenig, sondern auch viel zu unkonkret und langfristig: Noch ist nicht klar, was die anderen EU-Länder von den Ampel-Plänen halten, die vor fünf Jahren noch CSU-Pläne waren."/yyzz/DP/he