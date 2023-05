Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Boris Palmer

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Boris Palmer:

"Boris Palmer und die Grünen - das war einmal. Das Tischtuch zwischen ihnen ist nun, nach dem Eklat in Frankfurt, endgültig zerschnitten. Die Beziehung endete tragisch. Dabei begann sie hoffnungsvoll. Palmer war eine Zeit lang so etwas wie ein Grünen-Star. Zumindest in Baden-Württemberg. (.) Was sich jetzt ereignet hat, ist auch mit Blick auf Boris Palmers Herkunft, tragisch. Denn sein Vater, Helmut Palmer, war vom gleichen Kaliber. Er kämpfte sein Erwachsenenleben lang gegen Behördenwillkür und Bevormundung - und trat bei Hunderten Bürgermeisterwahlen an, dreimal in Stuttgart. Sein Spitzname: Remstal-Rebell. Er kritisierte vieles zu recht. Doch die Art, wie Helmut Palmer dies machte, nahmen die Menschen irgendwann nur noch kopfschüttelnd zur Kenntnis. Dieses Schicksal hat nun auch seinen Sohn ereilt."/yyzz/DP/he