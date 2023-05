CHRYSO®Quad bietet eine Reihe von Zusatzstoffen und Dienstleistungen für komplexe lokale Sande und Zuschlagstoffe zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft

Um die Akteure des nachhaltigen Bauens zu unterstützen, verstärkt CHRYSO sein CHRYSO®Quad-Sortiment und die damit verbundenen Dienstleistungen als Antwort auf die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft. CHRYSO fördert die Verwendung komplexer Gesteinskörnungen aus lokalen Quellen oder aus recyceltem Beton

CHRYSO®Quad fördert die lokale Beschaffung von Zuschlagstoffen und Sanden (Foto: Shutterstock)

Spezielle Dienstleistungen zur Charakterisierung von Materialien und zur Anpassung von Zusatzmittel-Lösungen

Alles beginnt mit der Analyse von Sanden mit der patentierten CHRYSO®CLEAR Testmethode, die das Vorhandensein von Quellton diagnostiziert. Anschließend ermöglicht der spezielle CHRYSO®Quad-Laborservice den CHRYSO-Experten eine präzise Diagnose einer Reihe von zusätzlichen Parametern: Korngröße (um das Fehlen oder den Überschuss von Feinanteilen zu bestimmen), Absorption, Formfaktoren usw. Darüber hinaus werden in den Anwendungslabors von CHRYSO Verdichtungstests durchgeführt, um alle Parameter der Betonmischung zu berücksichtigen. Schließlich schlägt der brandneue digitalisierte Service CHRYSO®Quad App die am besten geeignete Zusatzmittellösung auf der Grundlage der Materialcharakterisierung des Kunden (Sande und Gesteinskörnungen) vor und erweitert so den Umfang der potenziellen Lieferquellen.

Die Verwendung komplexer Zuschläge und Sande bei gleichzeitiger Verbesserung der Betonleistung

Die maßgeschneiderten CHRYSO®Quad-Zusatzmittellösungen werden an die verfügbaren Ressourcen an komplexen Sanden und Gesteinskörnungen angepasst. Dies ermöglicht es den Kunden, neue Sande und Gesteinskörnungen flexibel in ihre Betonmischung zu integrieren und Engpässe oder Spannungen in der Materialversorgung zu überwinden. CHRYSO Experten begleiten ihre Kunden bei der Herstellung von dauerhaftem und robustem Beton, der Materialschwankungen standhält.

CHRYSOQuad trägt zur Kreislaufwirtschaft bei und reduziert den Kohlenstoff-Fußabdruck

Durch die Vorwegnahme der Einschränkungen bei der Qualität und Verfügbarkeit von lokalen Sanden und Zuschlagstoffen, unterstützt CHRYSO®Quad den Ansatz der Kreislaufwirtschaft in vollem Umfang. CHRYSO®Quad ist ein Entwicklungshebel für die Wiederverwertung von Materialien aus dem Rückbau und ermöglicht die Rückgewinnung und Verwendung von recycelten Zuschlagstoffen.Die Verwendung lokaler Ressourcen trägt auch zur Senkung der Beschaffungskosten und zur Verringerung des mit dem Transport von Rohstoffen verbundenen CO2-Fußabdrucks bei.

Fallstudie

Mit CRYSO Quad 870 gelingt es einem Unternehmen der Betonindustrie, 100% des komplexen Sandes in seiner Betonrezeptur zu verwenden

CHRYSO setzt CHRYSO®Quad weiter ein

Bis heute wurden bereits 9 Millionen m3 Beton mit CHRYSO®Quad-Lösungen verarbeitet, unter anderem auf Großbaustellen in aller Welt. CHRYSO nutzt sein internationales Netzwerk von Anwendungslabors, um Antworten auf die Herausforderungen bei der Beschaffung von Zuschlagstoffen zu geben, mit denen die Industrie konfrontiert ist.

Um einen Kunden in Südfrankreich bei der Optimierung der Sandressourcen für seine Betonrezeptur zu unterstützen, schlug CHRYSO seine Lösung CHRYSO®Quad 870 vor, die die Produktivität und die Betonqualität verbesserte und es ermöglichte, ausschließlich von lokalen Lieferanten zu beziehen.

Dieser Industrieakteur belieferte sein Werk mit Sand aus zwei Steinbrüchen. Ein komplexer Brechsand, der aus einem Steinbruch in der Nähe des Werks bezogen wird. Ein zweiter "Korrektursand" aus einem anderen Steinbruch, der 60 km vom Werk entfernt liegt. Bis zu 50 % jedes Sandes wurden in den verschiedenen Betonmischungen verwendet, die von Klasse S3 bis S5 reichten.

In seiner Spezifikation / Ausschreibung forderte das Unternehmen eine Lösung von CHRYSO, um seine Kapazität zur Verwendung komplexer Sande (mit einem hohen Anteil an Feinkorn und Ton) zu erhöhen. Dank des CHRYSO®Quad-Lab-Service wurden die Sande im Labor und in den Anlagen gewonnen und analysiert. So konnte CHRYSO das maßgeschneiderte Produkt CHRYSO®Quad 870 entwickeln. Die ersten Produkttestphasen wurden vor Ort durch Sandvariabilitätsprüfungen validiert, die der Kunde mit dem CHRYSO®CLEAR-Testkit durchführte.

Infolgedessen hat der Kunde die Verwendung von CHRYSO®Quad 870 auf drei weitere Betonwerke ausgeweitet und verwendet nun 100 % komplexen Sand aus einem örtlichen Steinbruch. Die Verwendung eines einzigen Sandes mit einer konstanten Dosierung bringt den Vorteil der Regelmäßigkeit in der Produktion mit sich, wodurch das Gewicht des CEM II A-Zements in der Entwurfsmischung reduziert wird, was eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks um 10 % bedeutet. Dank der ausschließlichen Verwendung von Kurzstreckenlieferungen konnten außerdem 24 LKW-Transporte pro Monat vermieden werden.

Saint-Gobain Construction Chemicals bietet durch die Zusammenlegung der Aktivitäten von Chryso und GCP Zementzusatzstoffe, Betonzusatzmittel und Spezialbaustoffe an. Seine neuesten Technologien für nachhaltiges Bauen tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken, den CO2-Fußabdruck von Zement und Beton zu verringern und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Saint-Gobain Construction Chemicals nutzt seine globale Produktionspräsenz und bedient seine Kunden über lokale Standorte in mehr als 40 Ländern mit über 2.700 Mitarbeitern.

