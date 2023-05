Dax stabil vor Zinsentscheid in USA

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank hat sich der Dax am Mittwoch von seiner jüngsten Schwäche erholt. Der deutsche Leitindex verbuchte gegen Ende der ersten Handelsstunde ein Plus von 0,55 Prozent auf 15.813,40 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank dagegen um 0,19 Prozent auf 27.405,07 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,7 Prozent nach oben.

Tags zuvor war der Dax im frühen Handel zunächst mit 16 011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Letztlich nahmen die Anleger nach 15 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn jedoch Gewinne mit. Am Mittwoch gehörte die Aufmerksamkeit am Markt zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve in den Fokus rückt. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten nun mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Bei den Unternehmen mit Quartalszahlen standen im Dax die Deutsche Post und der Sportwagenbauer Porsche AG im Blick. Die trägere Konjunktur und eine Normalisierung des Frachtgeschäfts belasteten den Logistikkonzern zum Jahresauftakt. Die Ergebnisse gingen nach dem Rekordjahr 2022 zurück, allerdings weniger deutlich als von Analysten erwartet. Die Post-Aktien gewannen 2,5 Prozent. Porsche AG indes gaben um 2,4 Prozent nach. Vom Analysehaus Jefferies hieß es, das erste Quartal sei mit Blick auf das operative Ergebnis und die Barmittel etwas schwach gewesen.

Die Quartalszahlen der Lufthansa bezeichnete ein Börsianer als durchwachsen. Die Aktien gaben um gut dreieinhalb Prozent nach. Analyst Jarrod Castle von der UBS erwähnte in einer Studie die Gefahr, dass von Anlegern Gewinne mitgenommen werden. Trotz des Rücksetzers am Mittwoch hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr noch fast 20 Prozent gewonnen.

Unter Druck gerieten auch die Aktien des Softwareanbieters Teamviewer nach dem Quartalsbericht, das Minus belief sich auf fast neun Prozent. JPMorgan-Analyst Toby Ogg monierte die Wachstumsabschwächung im Enterprise-Bereich.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 konnte im ersten Quartal seinen Verlust eindämmen. Investoren sollten wieder Vertrauen bekommen, schrieb JPMorgan-Analyst Marcus Diebel zu den Zahlen. Die Papiere fanden im frühen Handel aber keine klare Richtung und schwankten zwischen Plus und Minus.