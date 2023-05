EQS-News: La Française Group: Letzte Zinserhöhung vor „Zwangspause“

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

La Française Group: Letzte Zinserhöhung vor „Zwangspause“



03.05.2023 / 08:45 CET/CEST

Letzte Zinserhöhung vor „Zwangspause“

von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Es wird allgemein erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) auf seiner Mai-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte (BPS) anheben wird. Die Zinssätze werden dann in dem Zielbereich liegen, den die US-Notenbanker im Dezember und März prognostiziert hatten. Unsere Erwartungen: Der FOMC wird die Zinsen um weitere 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,00 %-5,25 % anheben.

Präsident Jerome Powell wird für Juni eine Pause signalisieren, um die Gesamtwirkung der bisherigen geldpolitischen Straffung zu bewerten. Gleichzeitig hält er sich die Tür für weitere Zinserhöhungen offen.

Jerome Powell wird betonen, dass die Geldpolitik von den Inflations- und Realwirtschaftsprognosen abhängt.

Seine Äußerungen werden so viel Flexibilität wie möglich zulassen.

Powell wird bekräftigen, dass die Fed die Zinsen angesichts des Risikos einer anhaltend hohen Basisinflation länger hoch beibehalten muss und dass die US-Notenbanker in diesem Jahr nicht mit Zinssenkungen rechnen.

Die Fed wird ihre quantitative Straffung mit einer Geschwindigkeit von 95 Mrd. US-Dollar pro Monat fortsetzen. Insgesamt erwarten wir, dass der FOMC im Juni eine Pause einlegen wird, um das Ausmaß der verschärften Kreditvergabestandards zu beurteilen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass Powell signalisieren wird, dass der Straffungszyklus der Fed beendet ist: Die Wortwahl ist wichtig, da die Fed die Finanzierungsbedingungen nicht voreilig lockern möchte. Wir glauben, dass dieser Ausschuss nur begrenzte Auswirkungen auf die US-Zinssätze haben wird, auch wenn wir einräumen, dass es sich für Powell als ausgesprochen schwierig erweisen könnte, das richtige Maß zu finden.

Disclaimer Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und ist nicht als Prognose, Research-Produkt oder Anlageberatung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Er stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung dar, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La Française Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleistungsunternehmen regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. La Française Asset Management wurde von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

