Goldpreis vor Fed-Sitzung über 2.000 Dollar – Anleger hoffen auf Zinsgipfel

Wenige Stunden vor der Fed-Notenbanksitzung notiert eine Feinunze Gold über der mentalen Marke von 2.000 Dollar. Per Tagesfrist ergibt sich damit ein Plus in Höhe von 0,32 Prozent auf 2.022 Dollar je Einheit.

Anleger hoffen, dass Fed-Chef Jerome Powell Signale sendet, dass der sogenannte Zinsgipfel schon bald erreicht sein könnte.