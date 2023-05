Molson Coors Beverage: Monstertrendumkehr

Nachdem Molson Coors Beverage bei 112,19 US-Dollar im Jahr 2016 noch ein stolzes Rekordhoch markieren konnte, setzte nur wenig später eine Abwärtsbewegung ein, diese reichte bis auf ein Verlaufstief von 32,11 US-Dollar bis September 2020 abwärts. Aber bereits im Vorfeld haben sich gewisse Bremsspuren abgezeichnet, die Zeit nach dem letzten markanten Verlaufstief war von einer immer enger werdenden Seitwärtsspanne mit einer entsprechenden Begrenzung um 62,00 US-Dollar geprägt. Hierbei hat sich zugleich eine inverse SKS-Formation breitgemacht, die mit dem gestrigen Kurssprung aktiviert wurde und dadurch zusätzlich einen Trendwechsel untermauert.

Wochenschlusskurs entscheidend

Damit tatsächlich ein mittelfristiger Grundstein für weiter steigende Kurse zunächst in Richtung 70,83 und darüber an 76,80 US-Dollar bei Molson Coors Beverage gesetzt werden kann, bedarf es eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 62,00 US-Dollar. Sollte der Kurssprung aus Anfang dieser Woche dagegen wieder unter den EMA 50 bei derzeit 56,94 US-Dollar korrigiert werden, würde dies für einen Wiedereintritt in die vorherige Seitwärtsspanne sprechen, im weiteren Verlauf könnten dann Verluste auf 48,62 US-Dollar folgen.