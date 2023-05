US-Notenbank hebt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet erhöht. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt gab. Analysten hatten diesen Schritt überwiegend erwartet.

Es ist die zehnte Zinserhöhung der US-Notenbank in Folge. Bereits im Februar und März hatte sie den Leitzins mit diesem Tempo angehoben. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Zinsen in großen Schritten erhöht. Im März 2022 hatte der Leitzins noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen.

Die Fed will mit ihren Zinserhöhungen die hohe Inflation bekämpfen. Im März ist die Inflationsrate auf fünf Prozent gefallen, nachdem sie im vergangenen Jahr auf gut neun Prozent gestiegen war. Die Fed strebt eine wesentlich niedrigere Rate von zwei Prozent an./jsl/bgf/he