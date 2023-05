US-Notenbankchef Powell: Weitere Geldpolitik ist datenabhängig

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der künftige geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed ist nach Worten von Fed-Chef Jerome Powell nicht vorgezeichnet. "Unsere Geldpolitik hängt von den kommenden Entwicklungen ab", sagte er nach dem Zinsentscheid der Fed am Mittwochabend in Washington. Die Entscheidungen würden von Zinssitzung zu Zinssitzung getroffen. Ausschlaggebend sei der Ausblick für Wirtschaft und Inflation. Zugleich stellte Powell klar: "Wir sind bereit, noch mehr zu tun, falls eine geldpolitische Straffung geboten sein sollte."

Zuvor hatte die Zentralbank ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge angehoben. Der Zielsatz für Zentralbankgeld steigt um 0,25 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Im März 2022 hatte der Leitzins noch an der Nulllinie gelegen.

In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid haben die Währungshüter eine wichtige Passage gestrichen, wonach weitere Anhebungen zu erwarten seien. Zusätzliche Zinserhöhungen wurden aber auch nicht explizit ausgeschlossen. Der geldpolitische Ausschuss werde eingehende Informationen genau beobachten und die Auswirkungen auf die Geldpolitik bewerten, heißt es in der Erklärung./bgf/jsl/he