USA: Stimmung bei Dienstleistern hellt sich auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im April aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 51,9 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 51,8 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator bleibt über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität im Dienstleistungssektor.

Merklich legte der Unterindikator für neue Aufträge zu. Der Indikator für bezahlte Preise stieg geringfügig. Der Beschäftigungsindex gab hingegen nach. Die Mehrheit der Befragten schätzte die Geschäftslage überwiegend positiv ein, heißt es in der Mitteilung. Einige Befragte seien jedoch besorgt über möglichen Gegenwind durch die Inflation und eine Konjunkturabschwächung./jsl/bgf/he