Aktien New York Schluss: Verwerfungen im Bankensektor verunsichern Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Schieflagen und Kurseinbrüche im US-Bankensektor reißen nicht ab und haben am Donnerstag den Anlegern den Appetit auf Aktien verhagelt. Zweistellige Kursstürze gleich mehrerer Regionalbanken sorgten dafür, dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine jüngste Schwäche fortsetzte. Der Index verlor 0,86 Prozent auf 33 127,74 Punkte und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende März. In den ersten vier Maitagen hat der Dow knapp drei Prozent eingebüßt. Am Vortag hatte eine neuerliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed die US-Börsen belastet.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,72 Prozent auf 4061,22 Zähler nach. Der Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,37 Prozent auf 12 982,48 Punkte etwas besser, weil in dem technologielastigen Börsenbarometer die Banken keine große Rolle spielen./bek/he