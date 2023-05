Dänemark will über fünf Milliarden Euro in Verteidigung investieren

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Regierung will vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine in den kommenden zehn Jahren umgerechnet rund 5,1 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren. Ein großer Teil des Geldes solle dazu dienen, ein "Fundament für die Verteidigung" wiederherzustellen und sie zu modernisieren, sagte der geschäftsführende dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Unter anderem wies Poulsen auf marode Gebäude und veraltete IT-Systeme hin. Auch Herausforderungen bei der Rekrutierung von Mitarbeitern sollen behoben werden. "Es ist ein kollektives Versagen, das uns in diese Situation gebracht hat", sagte Poulsen. Die Verteidigung sei von wechselnden Regierungen viele Jahre lang vernachlässigt worden. Bis Ende 2033 will Dänemark das Nato-Ziel erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufzuwenden./wbj/DP/jha