DAX® - Zu früh für „sell in May“!

Der DAX® zeigte gestern eine Reaktion auf den Schwächeanfall des Vortages. So steht unter dem Strich ein deutliches Kursplus zu Buche, doch die deutschen „blue chips“ verblieben dabei innerhalb der Range des Vortages. Es steht also ein klassischer „inside day“ zu Buche. In jedem Fall kam es zuvor nochmals zu einem Test der Haltezone aus den ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem „Ostergap“ (15.626 zu 15.601 Punkte). Dieser Rückzugsbereich kristallisiert sich immer mehr zur kurzfristig entscheidenden Unterstützung heraus. Solange das Aktienbarometer oberhalb dieser Bastion notiert, ist es zu früh für ein pauschales “sell in May“. Apropos, wir haben auf Basis der Daten seit 1988 nochmals das typische Verlaufsmuster von guten Aktienjahren analysiert. Wenn der DAX® per 30. April Kursgewinne aufwies, dann hielt diese Erfolgssträhne oftmals noch an. Von Anfang Mai bis Ende Juli konnten die deutschen Standardwerte dann im Durchschnitt um weitere 2,65 % zulegen. Einziger Wermutstropfen: Die Trefferquote fällt mit 44 % unterdurchschnittlich aus. D. h. die Schwankungen könnten im Vergleich zum Bilderbuch-Jahresstart tatsächlich zunehmen. Bis zum Jahresende häuft der DAX® in starken Aktienjahren sogar weitere Kursgewinne von 7,68 % an.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

