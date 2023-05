Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 0,6 Prozent höher bei 15.815,06 Punkten geschlossen. An der Wall Street waren die wichtigsten Indizes nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Die Währungshüter hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent an. Zugleich signalisierten sie eine mögliche Pause im Zinserhöhungszyklus.

Am Donnerstag steht die Europäische Zentralbank (EZB) im Rampenlicht. Volkswirte rechnen damit, dass die Währungshüter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde wegen der hartnäckig hohen Inflation im Euro-Raum die Schlüsselsätze erneut heraufsetzen werden. Mehrheitlich wird unter Ökonomen erwartet, dass die Euro-Wächter wegen der jüngsten Banken-Turbulenzen den Fuß etwas vom Gas nehmen und die Schlüsselsätze nur um einen Viertel Prozentpunkt anheben werden. Noch im März hatten sie die Zinsen um 0,50 Prozentpunkte hochgesetzt.

Bei den Unternehmen stehen die Zahlen der Autobauer Volkswagen und BMW im Zentrum der Aufmerksamkeit. Zudem legen Infineon und Vonovia vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.815,06

Dax-Future

15.915,00

EuroStoxx50

4.310,18

EuroStoxx50-Future

4.274,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.414,24 -0,8 Prozent

Nasdaq

12.025,33 -0,5 Prozent

S&P 500

4.090,75 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.341,73 +0,6 Prozent

Hang Seng

19.899,02 +1,0 Prozent

