EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Erfolgreicher Start ins neue Jahr – Profitables Wachstum fortgesetzt

Umsatz im ersten Quartal 2023 mit 130,9 Mio. Euro 36% über Vorjahr – EBIT-Marge erreicht 24,3% Dortmund, 4. Mai 2023: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Mit einem Umsatz von 130,9 Mio. Euro konnte der Wachstumskurs im ersten Quartal 2023 weiter fortgesetzt werden. Dank der hohen Nachfrage nach Elmos-Halbleitern stieg der Konzernumsatz in den ersten drei Monaten um 35,9% bzw. 34,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (Q1 2022: 96,4 Mio. Euro). Auch gegenüber dem starken Vorquartal konnte der Umsatz nochmals um 4,3% gesteigert werden (Q4 2022: 125,5 Mio. Euro). Trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen konnte durch das hohe Umsatzwachstum das EBIT im ersten Quartal um 63,1% auf 31,8 Mio. Euro verbessert werden (Q1 2022: 19,5 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg gegenüber dem Vorjahresquartal ebenfalls deutlich um 4,1%-Punkte auf 24,3% (Q1 2022: 20,2%). Mit 15,2 Mio. Euro lagen die Investitionen weiter auf einem hohen Niveau und wurden vor allem für den Ausbau der Testkapazitäten in Asien für das zukünftige Wachstum eingesetzt (Q1 2022: 11,1 Mio. Euro). Der bereinigte Free Cashflow lag aufgrund der Entwicklung des Working Capitals sowie der Wachstumsinvestitionen mit -18,7 Mio. Euro im negativen Bereich (Q1 2022: 30,4 Mio. Euro). „Wir sind erfolgreich in das neue Jahr gestartet und haben damit eine gute Grundlage für den weiteren positiven Geschäftsverlauf in 2023 gelegt. Die Geschäftsentwicklung wird sich im zweiten Halbjahr aufgrund von neuen Projektanläufen noch dynamischer gestalten und wir werden damit die Marktposition in unseren Applikationsfeldern weiter ausbauen können“, erläutert Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Als einer der führenden Anbieter von innovativen Mixed-Signal-Halbleitern und zuverlässiger Partner unserer Kunden werden wir am strukturellen Wachstum im Halbleitermarkt infolge der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug nachhaltig partizipieren.“ Auf Basis des aktuellen Auftragsbestandes und der dafür zur Verfügung stehenden Kapazitäten erwartet Elmos für das Geschäftsjahr 2023 unverändert einen Umsatz von mehr als 560 Mio. Euro, das entspricht einer Steigerung von mehr als 25% gegenüber dem Vorjahr. Die EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2023 wird ebenfalls unverändert mit 25% ± 2%-Punkte vom Umsatz prognostiziert. Der Ausbau der Testkapazitäten wird auch im laufenden Jahr weiter fortgesetzt und Elmos erwartet daher Investitionen von rund 17% ± 2%-Punkte des Umsatzes. Trotz der weiterhin hohen Investitionen und Entwicklungsaufwendungen für das zukünftige Wachstum rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 mit einem bereinigten Free Cashflow auf dem Niveau des Vorjahres (14,9 Mio. Euro) ± 10 Mio. Euro. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,05 Euro/US-Dollar zu Grunde. Überblick über die Finanzzahlen

Angaben gemäß IFRS (in Mio. Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben): Q1/23 Q1/22 Diff. Umsatz 130,9 96,4 35,9% Bruttoergebnis 59,3 43,9 34,9% Bruttomarge in % 45,3% 45,6% Forschung und Entwicklung 16,0 13,6 17,7% Betriebsergebnis 30,7 21,2 45,0% EBIT 31,8 19,5 63,1% EBIT-Marge in % 24,3% 20,2% Konzernüberschuss nach Anteilen

ohne beherrschenden Einfluss 20,5

13,5 51,8% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (Euro) 1,20 0,79 51,7% Investitionen 15,2 11,1 37,4% Investitionen in % 11,6% 11,5% Bereinigter Free Cashflow -18,7 30,4 n/a Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen

- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2022 unter www.elmos.com Quartalsmitteilung Q1 2023

Weitere Informationen zum ersten Quartal 2023 der Elmos Semiconductor SE finden Sie in der Quartalsmitteilung Q1 2023. Diese ist unter www.elmos.com verfügbar. Am 4. Mai 2023 wird Elmos um 10.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations, Public Relations & ESG

Tel: +49-231‐7549‐7000

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

