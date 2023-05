EQS-News: SARTORIUS AG: Sartorius kündigt CFO-Wechsel an

EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Personalie

Göttingen, 4. Mai 2023

Sartorius kündigt CFO-Wechsel an

Rainer Lehmann scheidet im Jahresverlauf als Finanzvorstand aus; Sartorius startet Suchprozess

Rainer Lehmann, Finanzvorstand von Sartorius, wird Ende Oktober 2023 ausscheiden, um eine neue Aufgabe außerhalb des Unternehmens wahrzunehmen. Zur Nachbesetzung der Position und um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, leitete der Aufsichtsrat der Sartorius AG einen entsprechenden Suchprozess ein.



„Rainer Lehmann hat unsere Finanzorganisation hervorragend aufgestellt und einen wichtigen Beitrag zur strategischen und operativen Weiterentwicklung von Sartorius geleistet“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Lothar Kappich. „Unter seiner Führung wurden unsere Portfolio- und Kapazitätserweiterungen finanzierungsseitig erfolgreich begleitet sowie die IT- und Digitalkompetenzen des Unternehmens deutlich erweitert. Wir sind sehr dankbar für das starke Fundament, das er aufgebaut hat, und wünschen ihm persönlich und für seinen nächsten beruflichen Schritt alles Gute.”



Rainer Lehmann ist mit Ausnahme der Jahre 2004 bis 2006 seit 1999 bei Sartorius tätig und wurde im März 2017 zum Finanzvorstand ernannt. Zuvor war er als CFO für das Amerika-Geschäft des Unternehmens tätig. In seiner jetzigen Funktion ist Lehmann für die Bereiche Finanzen & Controlling, IT, Geschäftsprozess- und Datenmanagement, Konzerneinkauf, E-Business-Plattformen und Post-Merger-Integration verantwortlich.



Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.





Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeiter für Kunden rund um den Globus tätig.



Kontakt

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com



