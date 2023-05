GNW-Adhoc: ABT RS6 Legacy Edition als limitierte "Krönung von zwei Jahrzehnten RS6 Geschichte"

^KEMPTEN, Germany, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABT Sportsline, führender

Veredler für Fahrzeuge des Audi- und VW-Konzerns, begeistert seine Fans immer wieder mit außergewöhnlichen Sondermodellen. Neuestes Beispiel dafür ist die auf 200 Exemplare limitierte ABT RS6 Legacy Edition (LE). Die Legacy Edition des RS6 mit dem V8-Motor ist ein würdiger Tribut an ein wahrhaft legendäres Modell. Mit seinem unglaublichen Leistungspotenzial und seinem beeindruckenden Design hat der RS6 der letzten Generation die Messlatte für High-Performance-Autos höher gelegt. Audi hat das ursprüngliche Zehnzylinder Triebwerk auf Achtzylinder reduziert, um das Auto ?kurven- und rennfreudiger" zu machen. Der leichtere V8 Biturbo-Motor sorgte nicht nur für einen reduzierten Verbrauch, sondern vor allem für eine bessere Verteilung der Achslasten. Damit wurde die Querdynamik stark beeinflusst und der V8 entwickelte sich zu einem echten ?Kurvenspezialisten". Die 463 kW (630 PS) des Audi RS6 Performance (MKB: DYGA) steigerte ABT mit der hauseigenen ABT POWER R Technologie auf ca. 559 kW (760 PS) bei 980 Nm* inkl. ABT-Turbolader, ABT-Ladeluftkühler und Carbon Frontschürzeneinsätzen inkl. Lufteinlassgitter mit optimierter Luftführung. Der ABT RS6 Legacy Edition ist mit der "myABT" APP kompatibel. Durch die damit möglichen Einblicke in die Performance-Daten Ihres Fahrzeugs erleben künftige Besitzer diese Leistungssteigerung nun auch visuell im MMI über Apple CarPlay. Außerdem bekommen Sie Zugriff auf verschiedene Charisma-Stellungen wie ECO, SPORT oder RACE für eine bedarfsgerechte Anpassung der Leistungscharakteristik an die Kraftstoffqualität. Mehr Infos zum gesamten Funktionsumfang unter: MY ABT App (https://www.abt-sportsline.de/tuning/produkte/abt-power- leistungssteigerung/myabt-app) Eines der aerodynamischen Highlights ist der in die Motorhaube des ABT RS6-LE integrierte ABT Carbon Fronthaubeneinsatz, der -zusätzlich zu optischen Aspekten- eine verbesserte Wärmeabfuhr des leistungsgesteigerten V8 Bi-Turbo Motors bewirkt. Die für die Zulassung des ABT Carbon-Fronthaubeneinsatzes im Geltungsbereich der StVZO gesetzlich vorgeschriebenen Kopfanpralltests hat das limitierte Sondermodell problemlos bestanden. Das ist aber nur ein kleiner Teil des umfangreichen Aerodynamikkits, das ABT dem Auto spendiert hat. Das ohnehin schon hochwertig gestaltete Interieur des Audi RS6 veredelt ABT mit den Stoffen Dinamica soul auf den Schaltwippen, Einstiegsblenden sowie an Schalttafel- und Sitzgestellblenden. Dinamica zeichnet sich besonders durch seine sehr feine Faserzusammensetzung aus. Diese flammhemmende weiche, wildlederartige Oberfläche ist durch eine Teflonbeschichtung optimal vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Das ABT Lenkrad zeichnet sich durch die hochwertige Alcantara Veredlung sowie die sportliche 12 Uhr Markierung aus und besitzt die vollumfängliche Sensorik, analog des original Audi Lenkrades. Das perfekt abgestimmte Fahrwerk mit ABT Gewindefahrwerksfedern sowie den ABT Sportstabilisatoren an Vorder- und Hinterachse sorgen dafür, dass die Leistung perfekt auf die Straße gebracht wird. Dazu trägt auch die Bereifung mit Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 ZR22 auf ABT HIGH PERFORMANCE IR22 Schmiedefelge in glossy black bei. Für den passenden Sound sorgt die hauseigene ABT Schalldämpferanlage aus Edelstahl, die in 4-ABT-Rohrblenden mit einem Durchmesser von 102 mm endet. * Die angegebenen Werte variieren bei den Motorkennbuchstaben DJPB, DYGB: 559 kW (760 PS) bei 920 Nm. Die Leistungsangaben des Motors entsprechen den Anforderungen der EWG/80/1269. Das Verfahren und der Prüfstandhersteller sind vom Fahrzeughersteller verifiziert und freigegeben. Media contact: ABT Sportsline; Karla Kanz; Johann-Abt-Str. 2; D-87437 Kempten Tel.: +49-831/57140-58; e-mail: media@abt-sportsline.de Text/Fotos unter: www.abt-sportsline.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen (http://www.abt-sportsline.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen) Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cc81dbb-7e77-452b-9ac6- a6d096b2920c https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40d1d1d3-a67c-42ae-bd10- 56023fac9b91 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd178f2f-a702-4c82-aecc- 7e7296f0ca73 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0de9209f-4c96-4aaa-ac5b- 2a01ebd8fa8f https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06100f26- 472c-4805-8339-8796a347011f °