Insider - Indien kann sich nicht mit Russland auf Rupien-Handel einigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Neu-Delhi/Mumbai (Reuters) - Indien wird seinen Handel mit Russland vorerst nicht in der Landeswährung Rupie abwickeln können.

Nach monatelangen Verhandlungen sei es nicht gelungen, Moskau von dem Geschäft zu überzeugen, wie zwei indische Regierungsbeamte und ein Insider mit direkter Kenntnis der Angelegenheit am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Dies ist ein großer Rückschlag für die indischen Importeure von Öl und Kohle aus Russland. Sie warten auf einen dauerhaften Zahlungsmechanismus in Rupien, um die Kosten angesichts schwankende Devisen-Wechselkurse zu senken.

Russland halte eine Anhäufung von Rupien für "nicht wünschenswert", sagte ein indischer Regierungsbeamter, der anonym bleiben wollte. Moskau befürchtet demnach einen jährlichen Rupien-Überschuss von umgerechnet mehr als 40 Milliarden Dollar, da es weit mehr Waren auf den Subkontinent exportiert als von dort importiert. Die Rupie ist nicht voll konvertierbar, also nicht beliebig in andere Devisen umtauschbar - anders als etwa Dollar und Euro. Der Anteil Indiens an den weltweiten Warenexporten beträgt lediglich etwa zwei Prozent. Das verringert den Anreiz für andere Länder, die indische Landeswährung zu halten.

Indien hat kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar vergangenen Jahres damit begonnen, einen Zahlungsmechanismus in Rupien zu prüfen. Der größte Teil des Handels wird in Dollar abgewickelt, aber zunehmend auch in anderen Währungen wie dem Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate. Russland sei nicht bereit, Rupien zu halten und möchte lieber in chinesischen Yuan oder anderen Währungen bezahlt werden, sagte ein zweiter an den Gesprächen beteiligter indischer Regierungsvertreter. "Wir wollen die Abrechnung in Rupien nicht weiter forcieren, dieser Mechanismus funktioniert einfach nicht", sagte ein weiterer Insider. "Indien hat alles versucht, damit es funktioniert, aber es hat nichts gebracht."

Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar 2022 sind Indiens Einfuhren aus Russland bis zum 5. April auf 51,3 Milliarden Dollar gestiegen. Ein Jahr zuvor waren es nur 10,6 Milliarden Dollar, sagte ein indischer Regierungsvertreter. Ein großer Teil der Einfuhren entfiel auf günstiges Öl. Die indischen Exporte sanken in diesem Zeitraum dagegen leicht auf 3,43 Milliarden Dollar.

(Bericht von Aftab Ahmed und Swati Bhat, geschrieben von Rene Wagner; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)