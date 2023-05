Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Razzia gegen kalabrische Mafia

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Großrazzia gegen kalabrische Mafia:

"Wenn die Sicherheitsbehörden mehrerer Länder zusammenarbeiten, dann können viele Festnahmen gelingen, wie das jetzt von Italien bis Panama der Fall war. Hoffentlich ist der Schlag, den die Fahnder der 'ndrangheta versetzt haben, nicht nur "empfindlich", wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser das nannte, sondern nachhaltig. Dass die Organisation auch in Deutschland ein ernstes Problem ist, belegen nicht nur die rund dreißig Verhaftungen hierzulande. Schon 2007 hatten Rivalitäten zwischen zwei Clans zu Morden in Duisburg geführt. Die Polizei hat gezeigt, was sie kann, wofür ihr uneingeschränktes Lob gebührt. Die deutsche Politik dagegen hinkt oft hinterher, etwa bei der Begrenzung von Bargeldzahlungen, die bei der Geldwäsche eine bedeutende Rolle spielen. Die entscheidenden Impulse kommen da vor allem aus der EU."/DP/jha