S&P 500® - Entscheidung im Mai!?!

Sell in May … oder etwa doch nicht? Möglicherweise sogar „buy in May“? Diese Frage hatten wir gestern an dieser Stelle diskutiert. Vielleicht ist die entscheidende Botschaft beim S&P 500® aber eine ganz andere: Nämlich, dass im Mai „etwas passieren wird“. In der Techniker-Sprache wird dann oftmals von einem neuen „Bewegungsimpuls“ gesprochen. Diese Erwartungshaltung erscheint durchaus plausibel, denn auf schwankungsarme Phasen folgen regelmäßig größere Ausschläge. Dazu passend ist der Abstand zwischen den Bollinger Bändern derzeit der geringste des Jahres 2023. Dieser Indikator könnte sich also als Vorbote eines neuen Vola-Impulses erweisen. Die charttechnischen Schlüsselmarken bleiben dabei die bereits bekannten: Während ein Anstieg über die horizontalen Barrieren bei 4.200 Punkten endgültig eine strategische Trendwende komplettiert, und damit das Pendel zugunsten der Bullen ausschlagen lässt, gilt es auf der Unterseite, die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.038 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. Im ersten Fall eröffnet sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten. Bei einer negativen Weichenstellung dürfte sich dagegen das klassische „sell in May“ bewahrheiten.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

