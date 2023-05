Silberpreis nach Fed-Sitzung über 25 Dollar – alle Augen auf die EZB

Wie im Vorfeld erwartet, hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,00-5,25 Prozent angehoben. In puncto Zinssenkungsfantasien der Anleger wollte sich Fed-Chef Jerome Powell allerdings nicht weiter aus dem Fenster lehnen. In den kommenden Wochen und Monaten wird die Entwicklung der Wirtschaft, Inflation nebst Finanzmärkten unter die Lupe genommen.

Indes blicken Anleger am Nachmittag gespannt auf die europäischen Kollegen der EZB.

Eine Feinunze Silber kostet am Mittag rund 25,62 Dollar und damit 0,24 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

„Keine Entscheidung“ – Anleger stochern in puncto Zinsgipfel weiter im Nebel

„Heute ist keine Entscheidung über eine Pause gefallen“, sagte Fed-Notenbankchef Jerome Powell. Investoren dies- und jenseits des Atlantiks hoffen nach wie vor, dass ein sogenannter Zinsgipfel bald erreicht sein könnte. Anleger könnten auf der Pressekonferenz eine im Vergleich zur vergangenen Sitzung zurückhaltendere Wortwahl herausgehört haben.