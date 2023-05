TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Mai 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Schaffner, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen (Call 8.30/13.30 h) 07:00 CHE: SIG Group, Q1-Umsatz (Call 9.00 h) 07:00 CHE: Valiant, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen (15.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (11.00 h Pk) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk) 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (10.00 Call, 14.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (14.00 Pk) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Q1-Umsatz 08:00 LUX: RTL Group, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Pk zu Q1-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung, Bonn 10:00 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk (auch online), Hamburg 10:00 DEU: Bosch, Bilanz-Pk (auch online), Renningen 10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Allianz Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung 10:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung, Zug 10:00 CHE: Meyer Burger, Hauptversammlung, Thun 10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Würth, Bilanz-Pk (online), Künzelsau 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen 14:00 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 17:00 CHE: Zur Rose, Hauptversammlung, Zürich 22:00 USA: American International Group, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen 22:00 USA: Expedia Group, Q1-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, Kfz-Neuzulassungen FRA: Legrand, Q1-Zahlen FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz NOR: Equinor, Q1-Zahlen NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: BorgWarner, Q1-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen USA: Hyatt, Q1-Zahlen USA: Lyft, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 03/23 09:15 ESP: PMI Dienste 04/23 09:45 ITA: PMI Dienste 04/23 09:50 FRA: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 GBR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/23 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 04/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung 14:30 USA: Handelsbilanz 03/23 14:30 USA: Produktivität Q1/23 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Berechnung der Verschuldensquote der EZB 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Zugang zur Kfz-Reparatur 09:40 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Steuererleichterungen in Luxemburg DEU: 4. Fachtagung «Unsere Chance: klischeefrei mehr Fachkräfte!» + 09.30 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 10:00 DEU: Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums, mit Minister Cem Özdemir (Grüne), Kirchberg a. d. Jagst 10:00 DEU: VATM e.V., Vorstellung der Studie "Analyse der Wettbewerbssituation im deutschen Festnetzmarkt" 11:00 DEU: Pk Bundesverband der Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) zu Gefahren durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien, Berlin 14:30 DEU: Bürgerdialogtour mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Auftakt der bundesweiten Tour in Fürstenfeldbruck. 14:50 DEU: IMK Forum zu Inflation, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi DEU: Fortsetzung des Auto-Branchenkongress «CAR Symposium» des Center Automotive Research (CAR), Duisburg u.a. mit Firmen BMW, Great Wall Motors, Mercedes-Benz, NIO, Lotus, Porsche, Stellantis, Toyota und Volkswagen sind mit eigenen Präsentationen und Autos dabei; u.a. mit dem Chef des Stellantis-Konzerns, Carlos Tavares + 1100 Uhr Pk des Veranstalters SWE: Auftakt informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Stockholm HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

