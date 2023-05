WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. Mai 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Schaffner, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen (Call 8.30/13.30 h) 07:00 CHE: SIG Group, Q1-Umsatz (Call 9.00 h) 07:00 CHE: Valiant, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen (15.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (11.00 h Pk) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk) 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (10.00 Call, 14.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (14.00 Pk) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Q1-Umsatz 08:00 LUX: RTL Group, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Pk zu Q1-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung, Bonn 10:00 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk (auch online), Hamburg 10:00 DEU: Bosch, Bilanz-Pk (auch online), Renningen 10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Allianz Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung 10:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung, Zug 10:00 CHE: Meyer Burger, Hauptversammlung, Thun 10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Würth, Bilanz-Pk (online), Künzelsau 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen 14:00 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 17:00 CHE: Zur Rose, Hauptversammlung, Zürich 22:00 USA: American International Group, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen 22:00 USA: Expedia Group, Q1-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, Kfz-Neuzulassungen FRA: Legrand, Q1-Zahlen FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz NOR: Equinor, Q1-Zahlen NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: BorgWarner, Q1-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen USA: Hyatt, Q1-Zahlen USA: Lyft, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 03/23 09:15 ESP: PMI Dienste 04/23 09:45 ITA: PMI Dienste 04/23 09:50 FRA: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 GBR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/23 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 04/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung 14:30 USA: Handelsbilanz 03/23 14:30 USA: Produktivität Q1/23 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Berechnung der Verschuldensquote der EZB 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Zugang zur Kfz-Reparatur 09:40 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Steuererleichterungen in Luxemburg DEU: 4. Fachtagung «Unsere Chance: klischeefrei mehr Fachkräfte!» + 09.30 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 10:00 DEU: Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums, mit Minister Cem Özdemir (Grüne), Kirchberg a. d. Jagst 10:00 DEU: VATM e.V., Vorstellung der Studie "Analyse der Wettbewerbssituation im deutschen Festnetzmarkt" 11:00 DEU: Pk Bundesverband der Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) zu Gefahren durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien, Berlin 14:30 DEU: Bürgerdialogtour mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Auftakt der bundesweiten Tour in Fürstenfeldbruck. 14:50 DEU: IMK Forum zu Inflation, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi DEU: Fortsetzung des Auto-Branchenkongress «CAR Symposium» des Center Automotive Research (CAR), Duisburg u.a. mit Firmen BMW, Great Wall Motors, Mercedes-Benz, NIO, Lotus, Porsche, Stellantis, Toyota und Volkswagen sind mit eigenen Präsentationen und Autos dabei; u.a. mit dem Chef des Stellantis-Konzerns, Carlos Tavares + 1100 Uhr Pk des Veranstalters SWE: Auftakt informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Stockholm HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q1-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen (14.00 h Pk und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q1-Zahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vantage Towers, außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung 10:00 DEU: Knorr-Bremse, Hauptversammlung 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Thales, Q1-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 02/23 08:30 CHE: Verbraucherpreise 04/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 03/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 04/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 03/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 03/23 EUR: S&P Ratingergebnis Schweden EUR: Fitch Ratingergebnis ESM, EFSF, Schweiz EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien, Norwegen SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: "Waldgipfel" des Landeswaldverbandes zum «Wald der Zukunft» - mit Agrarminister Peter Hauk (CDU), Stuttgart SWE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister (2. und letzter Tag), Stockholm HINWEIS DNK/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Qbeyond, Q1-Zahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Lotto24, Hauptversammlung 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 Call) 22:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: PostNL, Q1-Zahlen USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen USA: Adtran, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 03/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 03/23 (vorläufig) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Deutscher Steuerberaterkongress 2023 u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Hamburg 09:00 DEU: «Retail-Bankentag 2023» der «Börse-Zeitung» zu Entwicklungen im Privatkundengeschäft, Frankfurt/M. 12:00 DEU: "Diesel-Senat" des BGH verhandelt zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen, Karlsruhe 13:30 DEU: Die Deutsche Bahn AG klagt u.a. gegen das Land Baden-Württemberg wegen der Finanzierung der Mehrkosten für das Projekt Stuttgart 21, Stuttgart HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (15.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: PNE, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz 08:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung 10:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung 10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung 12:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online) 12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen USA: Coty, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 04/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 03/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Negativzinsen bei Schuldscheindarlehen, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie zu BVMed-Branchenkampagne und Maßnahmenpaket, Berlin 10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Vorstellung des Sachverständigenrats-Jahresgutachten 2023 zu Klimawandel und Migration, Berlin 10:30 DEU: Landgericht verhandelt Grundsatzklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Facebook-Mutterkonzern Meta, Berlin 11:00 DEU: Online-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Stuttgart 11:00 DEU: Transport Logistic und Air Cargo Europe, München 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk von Fairtrade Deutschland, Berlin 12:00 DEU: Online-Pressegespräch Dekabank zu Distributed-Ledger-Technologie (DLT) im Bankbetrieb, Frankfurt/M. 18:00 DEU: Tagung Stiftung Marktwirtschaft zu «Lehren aus den Krisen: Benötigen Deutschland und Europa ein neues Geschäftsmodell? mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Lonza, Q1 Zahlen 06:30 FRA: Alstom, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Dufry, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Sunrise, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (13.00 Call) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Synlab, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Tui, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Hawesko, Q1-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q1-zahlen 08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Berlin 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung, Augsburg 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung, Holzminden 10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin 19:00 USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View 22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q1-Zahlen DNK: Vestas, Q1-Zahlen ITA: Tod's, Q1-Zahlen JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen NOR: Storebrand, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheidung ROU: Zentralbank, Zinsentscheidung 06:30 NLD: Industrieproduktion 03/23 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 03/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 04/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 03/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 03/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/23 11:00 GRC: Industrieproduktion 03/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/23 14:30 USA: Realeinkommen 04/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Pk Commerzbank zur Vorstellung ihrer Studie: "Wirtschaft nach der Zeitenwende - Wie resilient ist der deutsche Mittelstand?», Frankfurt/M. DEU: Bund-Länder-Gipfel zu Flüchtlingskosten, Hannover/Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen und Capital Markets Day (9.00 Analystencall) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Leoni, Q1-Zahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: DIC Asset, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen 07:30 DEU: About You, Jahreszahlen 07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (10.00 Pressecall, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Engie, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q1-Zahlen 08:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen 09:00 DEU: BayernLB, Q1-Zahlen 09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung, Mannheim 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung 14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online) 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 18:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen 18:30 DEU: Metro, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen ESP: Ferrovial, Q1-Zahlen FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen ITA: De Longhi, Q1-Zahlen ITA: Mediobanca, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/23 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 03/23 08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 13:00 GBR: BoE Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: German Startup Awards des Bundesverband Deutsche Startups e.V., Berlin Eröffnung mit Keynote von Bundeskanzler Olaf Scholz 08:30 DEU: Kongress «80 Sekunden - Neues Bauen» der Bau- und Wohnungswirtschaft mit Bundesbauministerin Geywitz und Bundesjustizminister Buschmann, Berlin + 11.30 Rede Bauministerin Klara Geywitz (SPD) + 16.00 Rede Grünen-Chef Omid Nouripour + 17.15 Rede Justizminister Marco Buschmann (FDP) 13:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes PlasticsEurope Deutschland, dem Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland, Essen SWE: Informelles Treffen der EU-Außenminister, Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 JPN: Mazda, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (11.00 Pk, 13.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/23 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Patrizia, Q1-Zahlen DEU: Telefonica Deutschland, Analysten- und Investorenkonferenz DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen FRA: Michelin, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 03/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23 08:00 ROU: Verbraucherpreise 04/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Island, Andorra EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Dänemark, Italien, Schweden EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Kroatien SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Fortsetzung Kongress «80 Sekunden - Neues Bauen» der Bau- und Wohnungswirtschaft, Berlin + 1000 Rede Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) SWE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (zweiter und letzter Tag), Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Axa, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Vantage Towers, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Talanx, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Porsche SE, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung, Augsburg 11:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung, Berlin TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/23 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (vorläufig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 04/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 04/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 03/23 14:00 POL: Leistungsbilanz 03/23 14:30 USA: Empire State Index 05/23 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Q1-Zahlen 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung, Baden-BAden 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung 10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung, Gummersbach 10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Chemieverband VCI, Q1-Bericht 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung, Hamburg 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt 14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung 14:00 NLD: Signify, Hauptversammlung 14:45 DEU: Mercedes-Benz Vans, Strategie-Update (online), Stuttgart 15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung 16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen DEU: Hornbach, Jahreszahlen DEU: SAP, Kundenmesse Sapphire und Capital Markets Day AUT: AT&S, Jahreszahlen NLD: Euronext, Q1-Zahlen USA: Home Depot, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 ROU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 05/23 11:00 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 03/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 14:00 POL: Verbraucherpreise 04/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/23 15:15 USA: Industrieproduktion 04/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/23 16:00 USA: NAHB-Index 05/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Präsentation der Ergebnisse der Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Brandenburger Industrie- und Handelskammern, Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) DEU: 127. Deutscher Ärztetag, Essen + 10.00 Eröffnungsveranstaltung, u.a. mit Reden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Ärztepräsident Klaus Reinhardt, nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), (Philharmonie). 11:00 DEU: Hybrid-Pk der Verbraucherschlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e. V. zur Vorstellung des Jahresberichts 2022, Berlin BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel ISL: Gipfel des Europarates auf Island, Reykjavik UZB: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Samarkand --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Aegon, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 09:30 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung, Bochum 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung 10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (Online) 10:00 DEU: Software, Hauptversammlung, Darmstadt 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vitesco Technologies, Hauptversammlung, Regensburg 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:30 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung 13:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung 14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung 15:00 CHE: Valiant, Hauptversammlung, Bern 16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung 17:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung 22:00 USA: Applied Materials, Q2-Zahlen 22:00 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Synlab, Hauptversammlung DEU: Stratec, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Industrieproduktion 03/23 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 03/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 04/23 10:00 ITA: Handelsbilanz 03/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH prüft: Können EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren vorgehen?, Karlsruhe 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 11:00 DEU: BGH verhandelt zur Ladenöffnung an Sonntagen im Einzugsgebiet des Flugplatzes Zweibrücken, Karlsruhe -------------------------------------------------------------------------------------------

