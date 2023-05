Agrarminister suchen Einigung bei Umbau der Nutztierhaltung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Agrarminister von Bund und Ländern beraten am Freitag über den geplanten Umbau der Nutztierhaltung. Die Sondersitzung in Berlin wurde nach dem Treffen der Agrarminister in Büsum Ende März angesetzt, da damals keine gemeinsame Linie zu diesem Thema gefunden werden konnte.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium will einen Umbau hin zu weniger Tieren pro Stall. Die Länderkollegen von Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein befürchten, dass durch nicht praktikable Anforderungen Tierhalter aufgeben und zugleich vermehrt Lebensmittel importiert werden, die unter geringeren Tierwohl- und Umweltstandards erzeugt werden.

Özdemir will am Freitag um 14.00 Uhr über die Ergebnisse der Sondersitzung informieren. Den Vorsitz bei der Agrarministerkonferenz hat derzeit Schleswig-Holstein./nif/DP/jha