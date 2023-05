Ampel ringt um Position vor Migrations-Gipfel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Kurz vor dem Spitzentreffen mit den Bundesländern gibt es in der Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP eine Debatte über die dort zu beziehenden Positionen.

Kanzleramt, Finanz- und Innenministerium lehnen die Forderung der Bundesländer nach mehr Geld für die Betreuung der Flüchtlinge und Migranten ab. Die Grünen wiederum wollen Hilfen für die Kommunen. Das betreffe ausreichend Wohnraum, verstärkte Integrationsmaßnahmen und mehr Geld für besonders belastete Kommunen, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann den Sendern RTL/ntv. "Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft: Bund, Länder und Kommunen."

Die Bundesregierung verweist in einem internen Papier darauf, dass der Bund bereits im vergangenen Jahr den Großteil der Kosten für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Flüchtlinge und Migranten übernommen habe und dies auch 2023 ohnehin wieder tun werde - obwohl die Versorgung eigentlich zum erheblichen Teil Angelegenheit der Länder sei. Die Gesamtkosten für den Bund lägen im Jahr 2023 bei rund 15,6 Milliarden Euro. Zusätzlich entlaste der Bund die Kommunen dauerhaft mit vier Milliarden Euro bei den Kosten der Unterkunft. Die Bundesregierung wirft den Ländern vor, teilweise Geld nicht an Kommunen weiterzuleiten und nicht dafür zu sorgen, dass alle Ausländerämter digitalisiert sind, weshalb sich die Bearbeitungszeiten von Asylanträgen deutlich verzögerten.

Umstritten ist auch der Schutz der EU-Außengrenzen und die Frage, wo Asylverfahren stattfinden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drängt darauf, die europäische Migrationspolitik stärker als in der Vergangenheit auf eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen auszurichten. "Wir werden für eine verlässliche Identifizierung, Registrierung und Überprüfung von Menschen bereits an den EU-Außengrenzen sorgen", sagte Faeser dem "Handelsblatt".

Man verhandele in der EU über Verfahren an den EU-Außengrenzen, um dort binnen kurzer Fristen über den Schutz von Menschen mit geringer Aussicht auf Asyl in der EU zu entscheiden, sagte Faeser. Abgelehnte Asylbewerber könnten dann schnell bereits von den EU-Außengrenzen aus zurückgeführt werden. Die Bundesinnenministerin forderte zudem verstärkte Kontrollen an den EU-Außengrenzen, weil der Schutz dort noch nicht hinreichend funktioniere.

FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner will noch weiter gehen. "Asylverfahren müssen von außerhalb Europas eingeleitet werden", hatte er am Donnerstag gesagt. Zudem brauche man einen physischen Schutz der EU-Außengrenzen auch mit Zäunen. Auf den Bau von Grenzschutzbefestigungen und eine EU-Finanzierung dafür hatten sich im Grundsatz bereits die EU-Staats- und Regierungschefs geeinigt.

"Wir wollen als SPD, dass die sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet werden", sagte wiederum SPD-Chef Lars Klingbeil. Dies haben die Grünen bisher abgelehnt. Hintergrund ist hier, dass schon die frühere schwarz-rote Bundesregierung Länder wie Moldau und Georgien wollte, was die grün-mitregierten Bundesländer im Bundesrat verhinderten.

Aber auch die 16 Bundesländer sind - bis auf die gemeinsame Forderung nach mehr Geld vom Bund - zerstritten. So forderte der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei), dass alle nach 2014 ins Land gekommene Asylbewerber pauschal anerkannt werden sollen, wenn sie mindestens drei Jahre ohne Beanstandungen in Deutschland gelebt haben. So könne das deutsche Asylsystem entlastet werden. Hintergrund sind die oft extrem langen Entscheidungsverfahren über einen Asylantrag.

