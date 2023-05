APA ots news: Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) bietet ab sofort Online-Fondsfinder

KundInnen behalten mit dem neuen Fondsfinder alle Details stets im Blick. Wien (APA-ots) - Mit ihrer Fonds- und Kombivorsorge sowie der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge hat die ÖBV drei Lebensversicherungen mit fondsgebundenen Anteilen in ihrem Portfolio. Für den Kapitalaufbau mit Versicherungsschutz bieten die Kombi- und die Fondsvorsorge viele interessante Vorteile. Die ÖBV Kombivorsorge - ein Hybridprodukt - punktet damit, dass die Kapitalerträge jederzeit in den klassischen ÖBV Deckungsstock umgeschichtet werden können, wenn die Lage am Kapitalmarkt zu stürmisch wird. Bei beiden Produkten profitieren die Kundinnen und Kunden davon, dass kein Ausgabeaufschlag für den Erwerb von Fondsanteilen und keine KESt auf die Gewinne anfallen. Bereits nach dem ersten Jahr können die Versicherten Kapital aus ihren Verträgen entnehmen. Um das Risiko zu streuen ist es möglich, den laufenden Beitrag und das angesparte Kapital in unterschiedliche Fonds zu investieren. Dazu gibt es die Möglichkeit, die Veranlagungsstrategie zwölfmal im Jahr kostenlos zu ändern. Die ÖBV erweitert kontinuierlich ihre Fondsauswahl, um die unterschiedlichen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Neben Indexfonds befinden sich mittlerweile auch viele nachhaltige Fonds im Portfolio, die Investitionen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance anstreben. Um ihren Kundinnen und Kunden die Analyse und Gegenüberstellung der Fonds zu erleichtern, hat die ÖBV nun gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner, der Riskine GmbH, einen maßgeschneiderten Fondsfinder entwickelt und auf [ihrer Website] (http://www.oebv.com/anlegerinformationen) integriert. Auf einen Blick sind Name, ISIN sowie die Entwicklung jedes Fonds ersichtlich. "Wir sind davon überzeugt, unserer stetig wachsenden Zahl an Kundinnen und Kunden mit dem Fondsfinder ein userfreundliches Tool zu bieten, das die wichtigsten Informationen auf einen Blick bündelt und so die Veranlagungsentscheidung bestmöglich unterstützt," sagt Josef Trawöger, Vorstandsvorsitzender der ÖBV. "Wie schon bei den bisherigen gemeinsamen Projekten war die Zusammenarbeit mit Riskine äußerst produktiv und effizient," zeigt sich Stefan Mikula, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter, begeistert. Mit den vielen Filtermöglichkeiten ist es möglich, schnell und mit wenigen Klicks die gewünschten Informationen zu erhalten. Das erleichtert nicht nur die Suche nach den passenden Fonds. Auch die Entwicklung eines bereits gewählten Fonds kann so kontinuierlich verfolgt werden. Über die ÖBV Die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) wurde 1895 gegründet. Bis heute ist sie ein unabhängiger österreichischer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das Handeln der ÖBV leitet sich aus dem solidarischen Prinzip ab: bei der ÖBV versicherte Personen sind Mitglieder im Verein und somit MiteigentümerInnen des Unternehmens. Die Unternehmenspolitik der ÖBV ist unabhängig von Aktionärsinteressen langfristig und gemeinschaftsorientiert ausgerichtet. Rückfragehinweis: Mag. (FH) Angelika Gasser Leitung Marketing und Unternehmenskommunikation Mobil: 0664 856 23 73 E-Mail: presse@oebv.com angelika.gasser@oebv.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1333/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0106 2023-05-05/11:58