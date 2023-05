Börsen nach US-Arbeitsmarktbericht im Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trotz überraschend starker US-Arbeitsmarktdaten verharren die Aktienmärkte im Plus.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Freitagnachmittag knapp ein Prozent im Plus bei 15.880 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann 0,7 Prozent auf 4317 Zähler. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Plus. Die Investoren hatten zwar gehofft, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt in den USA die US-Notenbank Fed zu einer Zinspause bewegt. Dabei sind am US-Arbeitsmarkt im April deutlich mehr Stellen aufgebaut worden als erwartet. Es kamen 253.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 180.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Wert für den Stellenaufbau im März kräftig nach unten revidiert - und zwar auf 165.000 von ursprünglich gemeldeten 236.000.

"Im Großen und Ganzen bestätigt der April-Bericht das Bild eines sich langsam abschwächenden Arbeitsmarktes", schrieben Experten der Commerzbank. So werde der auf den ersten Blick starke Jobzuwachs durch die Revisionen für Februar und März relativiert. Auch arbeiteten diejenigen, die über einen Job verfügten, tendenziell kürzer als vorher. Deutlich nach unten zeige auch die Beschäftigung von Zeitarbeitern, die als Frühindikator gelte, da diese Stellen im Abschwung oft als erstes wegfielen. "Alles in allem bewegt sich der Arbeitsmarkt aus Sicht der Fed damit in die richtige Richtung."

Die US-Notenbank hatte nach der erneuten Anhebung der Schlüsselsätze am Mittwochabend signalisiert, nun auf eine Zinspause zuzusteuern. Erwartungen der Märkte an baldige Zinssenkungen dämpfte Fed-Chef Jerome Powell. Die Notenbank will dem Preisauftrieb mit ihrer restriktiven Linie Paroli bieten und dabei nach Möglichkeit keine wirtschaftlichen Verwerfungen riskieren.

GOLD NACH US-JOBDATEN STARK UNTER DRUCK

Die starken US-Arbeitsmarktdaten setzten den Goldpreis stark unter Druck. Das gelbe Metall verbilligte sich um gut zwei Prozent auf rund 2009 Dollar je Feinunze. Zuletzt hatte Gold deutlich zulegen können, nachdem sich eine Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA andeutete. Noch am Donnerstag war es auf rund 2072 Dollar je Feinunze geklettert und verpasste damit nur knapp ein neues Allzeithoch. "Gold zahlt selbst keine Zinsen und profitiert damit von einem Umfeld, welches von fallenden oder niedrigen Zinsen geprägt ist", sagte Rohstoff-Experte Alexander Zumpfe vom Edelmetallhändler Heraeus. Auch wenn weitere Zinserhöhungen zuletzt unwahrscheinlicher geworden seien und der Markt für die zweite Jahreshälfte erste Zinssenkungen eingepreist habe, habe sich die Fed ein "Hintertürchen" offengelassen. "Und genau diese Befürchtung scheinen die neuesten Arbeitsmarktdaten zu bestätigen."

Am Devisenmarkt gewann der Dollar-Index 0,3 Prozent auf 101,7070 Stellen, der Euro verlor genauso viel auf 1,0978 Dollar.

ADIDAS NACH ZAHLEN GEFRAGT

Unter den Einzelwerten machten Adidas von sich reden. Trotz eines schwachen Jahresauftakts setzten sich die Aktien des Sportartikelherstellers mit einem Plus von mehr als acht Prozent an die Spitze des deutschen Leitindexes. Das Quartalsergebnis sei etwas besser als befürchtet ausgefallen, heißt es in einem Kommentar der Baader Bank.

Für Gesprächsstoff sorgte zudem der sich anbahnende Übernahmekampf um die Darmstädter Software AG. Angesichts eines drohenden Konkurrenzangebots für das Unternehmen besserte der US-Finanzinvestor Silver Lake seine Offerte um zwei Euro auf 32 Euro je Aktie nach. Laut der Agentur Bloomberg soll Rocket Software, hinter der der Finanzinvestor Bain Capital steht, etwa 34 Euro je Aktie geboten haben - also mehr als das nachgebesserte Angebot von Silver Lake. Der Vorstand und der Übernahmeausschuss des Aufsichtsrats der Software AG stellten sich trotzdem hinter Silver Lake. Die Software-Aktien verloren im SDax fünf Prozent auf 33,48 Euro.

