Dax auch nach US-Arbeitsmarktdaten auf Erholungskurs

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax reduziert am Freitag deutlich seinen bisherigen Wochenverlust. Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA änderten nichts daran, dass starke Zahlen von Apple und die deutschen Industriestrompreis-Pläne bei Anlegern die Stimmung besserten. Mit den höher erwarteten Aktien des iPhone-Herstellers steuern auch die New Yorker Börsen auf eine Erholung zu.

Der Dax schaffte es am Nachmittag auf ein Tageshoch, indem er zuletzt 0,94 Prozent auf 15.881,60 Punkte gewann. Durch die Erholung am Freitag begrenzte der Leitindex sein Wochenminus auf 0,25 Prozent. Der MDax stieg am Freitag um 0,85 Prozent auf 27.547,12 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sein Plus auf 0,7 Prozent ausweitete.

Aktienseitig profitierten einige Unternehmen, die von hohen Strompreisen geplagt sind, von den vorgestellten Industriestrompreis-Plänen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne). Die Papiere des Kunststoffkonzerns Covestro stiegen als einer der Favoriten im Dax um fast fünf Prozent gefolgt von BASF mit 3,4 Prozent Plus. Im MDax verbuchte vor allem Wacker Chemie einen Kurssprung um neun Prozent. Auch die Papiere von Stahlherstellern legten zu.

Neben Apple gab es auch hierzulande überzeugende Quartalsberichte, allen voran von Adidas. Nach Ansicht des Experten Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC war es ein ermutigendes Quartal des Sportartikelkonzerns, woraufhin die Aktien mit einem Anstieg um 7,8 Prozent eine Rally in Gang setzten.

Der Euro litt nach den US-Jobdaten unter einer Dollar-Stärke. Mit 1,0984 US-Dollar rutschte der Kurs unter die Marke von 1,10 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1074 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,28 Prozent am Vortag auf 2,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 126,84 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,65 Prozent auf 135,88 Punkte.