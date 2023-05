OTS: planqc GmbH / planqc gewinnt 29 Millionen Euro-Auftrag des DLR, um einen ...

planqc gewinnt 29 Millionen Euro-Auftrag des DLR, um einen skalierbaren Quantencomputer mit neutralen Atomen zu bauen (FOTO) Garching bei München (ots) - - Das 100-Qubit-System wird im DLR-Innovationszentrum in Ulm installiert. - Dies ist der erste Kundenauftrag über einen digitalen Quantencomputer auf Basis neutraler Atome in Europa. - planqc ist im Münchner Quantum Valley angesiedelt und wurde 2022 von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik und der Ludwig-Maximilians-Universität München gegründet. - Die strategischen Partner Menlo Systems und ParityQC werden kritische Komponenten für die Lasersysteme, Software und Architektur bereitstellen. planqc wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ausgewählt, um eine digitale Hardware- und Softwareplattform für Quantencomputing auf Basis neutraler Atome zu entwickeln, die skalierbar ist und Quantenalgorithmen für reale Probleme demonstrieren kann. Der Auftrag ist mit 29 Millionen Euro dotiert. planqc kooperiert dabei mit Menlo Systems und ParityQC, die kritische Komponenten in Form des Lasersystems, sowie für Software und Architektur bereitstellen. Dies ist der erste Kundenauftrag über einen digitalen Quantencomputer auf Basis neutraler Atome in Europa. Der Auftrag erfolgt in einer beeindruckenden Wachstumsphase für das Unternehmen und folgt der Ernennung Hermann Hausers als Beiratsmitglied. Das Start-up planqc wurde im April 2022 in Garching bei München (Deutschland) gegründet. Das Gründerteam baut auf Jahrzehnte wegweisender Forschung und Technologieentwicklung am Münchner Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ). " Wir sind sehr stolz darauf, dass das DLR beim Bau eines Quantencomputers auf planqc als Technologieführer im Bereich der neutralen Atome setzt. Dieser Auftrag ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Kommerzialisierungs- und Wachstumsstrategie, die als nächsten Schritt die Expansion in andere Schlüsselindustrien und die Erschließung globaler Märkte vorsieht. " sagt Alexander Glätzle, CEO und Mitgründer von planqc. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.planqc.eu Pressekontakt: Melanie de Gama telephone: +436641837034 e-mail: mailto:melanie@planqc.eu Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169731/5502222 OTS: planqc GmbH