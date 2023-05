ZDF-Umfrage - Grüne rutschen in Bremen kurz vor der Wahl deutlich ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Kurz vor der Landtagswahl in Bremen sinken die Grünen in der Wählergunst deutlich.

Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer kommen sie bei der sogenannten Sonntagsfrage in der Hansestadt auf 13 Prozent. Die SPD liegt mit 30 Prozent vor der CDU mit 27 Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht die Linken bei neun und die FDP bei sechs Prozent.

Ähnliche Zahlen hatte der am Donnerstag veröffentlichte ARD-Deutschlandtrend ergeben, bei dem auch Vergleichszahlen zu einer Erhebung am 20. April genannt wurden. Danach würden die Grünen auf 13 Prozent der Stimmen kommen (minus vier Prozentpunkte). Die SPD liegt bei 30 Prozent (minus eins) vor der CDU mit 27 Prozent (minus eins). Die Linke legt in der ARD-Umfrage noch deutlicher zu und erreicht zehn Prozent (plus drei). Die FDP bleibt unverändert bei sechs Prozent. Die Partei "Bürger in Wut" (BIW) liegt in beiden Umfragen bei neun Prozent. Sie profitiert davon, dass die AfD wegen konkurrierender Kandidatenlisten nicht zur Wahl in Bremen zugelassen ist.

Derzeit regiert im Land Bremen ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken. Bürgermeister ist Andreas Bovenschulte (SPD). In beiden Umfragen liegt er in der Wähler-Beurteilung sehr deutlich vor seinem CDU-Herausforderer Frank Imhoff. In Bremen und Bremerhaven finden am 14. Mai die zweiten Landtagswahlen in diesem Jahr in Deutschland statt, nachdem Berlin im Februar nochmals abstimmen musste. Dann folgen im Herbst Hessen und Bayern.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)