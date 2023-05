ADAC mahnt: Rahmede-Neubau darf nicht verzögert werden

LÜDENSCHEID (dpa-AFX) - Der ADAC hat unmittelbar vor der geplanten Sprengung der Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 am Sonntagmittag vor Verzögerungen beim angestrebten Neubau gewarnt. Eine schnellstmögliche Fertigstellung sei in vielfacher Hinsicht von herausragenden Bedeutung, betonte der ADAC in NRW. Am Mittag um 12.00 Uhr soll das bis zu 70 Meter hohe, gut 450 Meter lange und 17 000 Tonnen schwere Bauwerk in ein gewaltiges Fallbett aus 100 000 Kubikmetern Erde stürzen.

Die Brücke ist im Sauerland seit dem 2. Dezember 2021 vollständig gesperrt, die wichtige Nord-Süd-Achse (Frankfurt - Dortmund) unterbrochen. Die Folgen sind gravierend. Der Bund und die Autobahn GmbH müssten alle gesetzlichen, finanziellen, planerischen und organisatorischen Vorgänge bestmöglich aufeinander abstimmen, dann sei ein Neubau binnen fünf Jahren realistisch, meinte der ADAC. Auch die Polizei war in Lüdenscheid in einem Großeinsatz./wa/DP/zb