AirBnB: Noch ein ganzes Stück Arbeit

Die letzten markanten Höhepunkte markierten AirBnB im Bereich von 220,00 US-Dollar in 2021, im Jahr darauf verlor die Aktie auf 81,91 US-Dollar an Wert. Zwar haben sich gewisse Bremsspuren bereits im Frühjahr 2022 gezeigt, allerdings führten diese lediglich zu einer Seitwärtsspanne, die auf der Oberseite um 128,00 US-Dollar begrenzt wird. Doch durch die Etablierung höherer Tiefs erzeigt sich eine gewisse Resilienz in dem Papier, der heutige Kurssprung direkt an die Aprilhochs deutet sogar auf ein mögliches Ausbruchsszenario aus der anhaltenden Range hin. Noch aber sind markante Hürden zu meistern, ehe eine mittelfristige Trendwende vollzogen werden kann.

Aussicht auf fallende Zinsen

Auch AirBnB war von den rasch steigenden Zinsen auf dem falschen Fuß erwischt worden, allerdings hat sich das Chartbild seit Anfang dieses Jahres deutlich verbessert, AirBnB versucht einen Kurssprung über die Aprilhochs zu vollziehen und damit in den Widerstandsbereich um 128,00 US-Dollar vorzudringen. Um eine nachhaltige Trendwende mit Zielen um 160,00 und darüber 171,96 US-Dollar zu vollziehen, bedarf es jedoch nachhaltiger Wochenschlusskurse oberhalb von 135,00 US-Dollar. Nur dieses Szenario würde den Grundstein für weitere Kursgewinne legen. Ein Kursrutsch unter 112,55 US-Dollar sollte nach Möglichkeit vermieden werden, dies könnte nämlich zu Abschlägen zurück auf 106,70 und gegebenenfalls 102,42 US-Dollar führen. Kurzfristig ist daher noch kein Handlungsbedarf gegeben, erst wenn die entsprechenden Kaufmarken getriggert werden.