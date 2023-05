Dax stabil knapp unter 16.000 Punkten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer Rally am Freitag hat sich der Dax zu Wochenbeginn weiter dicht an der Marke von 16.000 Punkten gehalten. Der deutsche Leitindex legte bis zum Nachmittag um 0,20 Prozent auf 15.993,49 Punkte zu. Am Freitag war er um knapp anderthalb Prozent gestiegen.

Unterstützung kam aus den USA, denn dort wird die Börse nach einem starken Wochenschluss stabil erwartet. Schwache Daten zur Industrieproduktion im März hatten kaum Einfluss, da ein Produktionsrückgang erwartet worden war.

Der MDax zeigte sich am Montag mit plus 0,12 Prozent auf 27.651,97 Zähler behauptet und auch europaweit sah es ähnlich aus.

Unternehmensseitig standen hierzulande vor allem Aktien aus dem MDax und SDax im Blick. Munich Re im Dax zeigten sich nur optisch schwach am Index-Ende, denn der Rückversicherer wird an diesem Tag abzüglich seiner Dividende in Höhe von 11,60 Euro je Aktie gehandelt.

Im MDax büßten Rational 1,6 Prozent ein und litten darunter, dass die Baader Bank die Aktien nach den kräftigen Kursgewinnen des Großküchenausrüsters seit September abgestuft hat. Mit minus 5,2 Prozent allerdings waren Evotec Schlusslicht. Sie müssen am Dienstag den Index der mittelgroßen Werte verlassen und werden von SMA Solar ersetzt.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,1037 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1014 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,25 Prozent am Freitag auf 2,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 126,59 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,54 Prozent auf 135,40 Punkte.