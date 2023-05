DAX Wochenausblick: Inflationsdaten im Mittelpunkt – Bankensorgen bleiben schwelend

In der neuen Handelswoche dürften Anleger neben der Veröffentlichung neuer Inflationszahlen die laufende Bilanzsaison im Blick behalten. Indes gilt es die schwelenden Sorgen rund um die US-Regionalbankenkrise nicht aus den Augen zu verlieren.

Am Montagvormittag kommt der Deutschland 40 auf ein moderates Plus in Höhe von 0,12 Prozent bei 15.980 Punkten. Eine nachhaltige Eroberung der psychologischen 16.000er-Marke könnte den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen.

Teuerung dies- und jenseits des Atlantiks könnte weiter nachlassen

Der Wirtschaftsdatenkalender verspricht am Mittwoch neue Inflationszahlen für die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten. Erwartet wird, dass hierzulande im April der Preisdruck bei 7,2 Prozent gelegen haben könnte. Im März verteuerten sich die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel noch um 7,4 Prozent.

Das US-Pendant könnte im April bei 5,5 Prozent gelegen haben und damit ebenfalls niedriger als im Monat zuvor (5,6 Prozent).