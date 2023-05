dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der Rally vom vergangenen Freitag gehen die Anleger am Montag erst einmal vorsichtiger an deutsche Aktien heran. Die 16 000 Punkte für den Dax könnten damit - vorerst - weiter eine zu hohe Hürde bleiben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start quasi unverändert auf 15 959 Punkte. Das Börsenmotto "Sell in May", wonach die Phase ab Mai als eher träge angesehen wird, wird einmal mehr getestet. Am Freitag jedenfalls hatten die US-Börsen stark zugelegt - laut der ING Bank "trotz oder vielleicht gerade wegen unerwartet starker Beschäftigungszahlen". In Asien holen die Börsen dies mehrheitlich nach, was aber den Experten zufolge nur "von kurzer Dauer sein könnte." Marktbeobachter Andreas Lipkow zufolge bleibt das Niveau um die 16 000 Punkte angesichts der bevorstehenden Ereignisse "ein harter Brocken". Am Mittwoch stehen Verbraucherpreisdaten aus den USA auf der Agenda. Zu Wochenbeginn gibt die Agenda noch relativ wenig her mit Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie Zahlen von Hypoport und Jungheinrich. In den kommenden Tagen folgen dann aber viele Unternehmen mit ihren Quartalszahlen und Ausblicken.

USA: - ERHOLT - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple haben den US-Börsen am Freitag zu einer kräftigen Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge ging es im frühen Handel mit dem Leitindex Dow Jones Industrial um 1,65 Prozent auf 33 674,38 Punkte nach oben. Damit fiel die Bilanz der ersten Maiwoche mit einem Minus von 1,2 Prozent gleichwohl enttäuschend aus. Der Mai gilt erfahrungsgemäß als schwacher Börsenmonat. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,85 Prozent auf 4136,25 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg sogar um 2,13 Prozent auf 13 259,13 Punkte, er erreichte den höchsten Stand seit August 2022. Hier halfen nicht zuletzt die hohen Kursgewinne des Schwergewichts Apple.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN NACH FEIERTAGSPAUSE, GEWINNE IN CHINA - Die Börsen Asiens haben zum Wochenstart von einer wieder etwas besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. In den USA ließen die Sorgen wegen der Krise einiger Regionalbanken etwas nach und ein solider Arbeitsmarktbericht hatte dort vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um 0,8 Prozent nach oben. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg um 1,1 Prozent. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel zwar um 0,6 Prozent, allerdings kam die japanische Börse aus einer Feiertagspause zurück, während derer sich die anderen Märkte Asiens durchwachsen entwickelt hatten.

DAX 15961,02 +1,44% XDAX 15976,35 +1,43% EuroSTOXX 50 4340,43 +1,25% Stoxx50 4032,48 0,86% DJIA 33674,38 +1,65% S&P 500 4136,25 +1,85% NASDAQ 100 13259,13 +2,13%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 136,12 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1042 +0,22% USD/Yen 134,76 -0,06% Euro/Yen 148,80 +0,18%

ROHÖL:

Brent 75,69 +0,38 USD WTI 71,77 +0,43 USD

/mis