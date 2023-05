EQS-HV: Dürr Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2023 in Bietigheim-Bissingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Dürr Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Dürr Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2023 in Bietigheim-Bissingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



08.05.2023 / 12:05 CET/CEST

– ISIN DE0005565204 – Berichtigung der am 29. März 2023 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2023

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 29. März 2023 hat der Vorstand die 34. ordentliche Hauptversammlung der Dürr Aktiengesellschaft für Freitag, den 12. Mai 2023, um 11:00 Uhr (MESZ) einberufen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass in dem zu Tagesordnungspunkt 8 unter Abschnitt V. Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder enthaltenen Text ein Druckfehler aufgetreten ist, so dass unter C.iii.b. Long-Term Incentive (LTI – langfristige Komponente) die Referenzperiode anstelle der vom Aufsichtsrat beschlossenen 60 Handelstage mit 30 Handelstagen bzw. Tagen abgedruckt ist. Die beiden Sätze, die diesen Druckfehler enthalten, heißen richtig: „Der Anfangsreferenzkurs bestimmt sich nach dem durchschnittlichen rechnerischen Schlusskurs der Dürr-Aktie an den letzten 60 Handelstagen vor dem 31. Dezember eines Vorjahres.“ „Zur Berechnung des Auszahlungsbetrags wird die Anzahl der Performance Shares mit der KPI-Gesamtzielerreichung und dem durchschnittlichen rechnerischen Schlusskurs der Dürr-Aktie an den 60 Handelstagen vor der Hauptversammlung multipliziert (siehe Abbildung 4).“ Im Übrigen bleibt es unverändert bei der am 29. März 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Bietigheim-Bissingen, im Mai 2023 Dürr Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart – Der Vorstand –

