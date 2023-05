EQS-News: Änderung im Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Änderung im Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG Potsdam, 8. Mai 2023 – Nicholas Cournoyer, Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG („DKR“) (ISIN DE000A14KRD3), hat am 5. Mai 2023 den Vorstand und den Aufsichtsrat der Gesellschaft darüber informiert, dass er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegen wird. Herr Cournoyer hatte der Gesellschaft bereits im Januar 2023 mitgeteilt, dass er sein Amt mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023 niederlegen werde. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Cournoyer für seine wertvolle Arbeit und wünschen ihm alles Gute.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

E-Mail: sf@deutsche-konsum.de

Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 – 533

