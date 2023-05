EQS-News: GBC AG: REMINDER: Jetzt noch zum 7. IIF – International Investment Forum am 10. Mai 2023 anmelden – Freuen Sie sich auf 20 spannende börsennotierte Unternehmen

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zur digitalen Teilnahme am 7. International Investment Forum (IIF) am 10. Mai 2023 ab 09:55 Uhr (MEZ) ein. Jetzt anmelden unter www.ii-forum.com Als rein digitale Live-Veranstaltung bietet das International Investment Forum (IIF) ohne Umwege Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland/Europa/Australien und Nord-Amerika. Es präsentieren sich Unternehmen aus verschiedensten Branchen wie Industrie, Software, Crypto, Biotech, Rohstoffe, Wasserstoff & Solar, Energie und anderen Bereichen. Die Unternehmen bieten einzigartige Einblicke in ihre Geschäftsmodelle und die aktuelle Unternehmensentwicklung und stehen allen Anlegern live für Fragen im Chat zur Verfügung. Bereits zum siebten Mal seit Start im Jahr 2021 findet das IIF nun statt und bringt Investoren mit ausgewählten international orientierten Unternehmen zusammen. Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots: Unternehmen ISIN- Land Market-Cap in Mio. € FACC AG ISIN: AT00000FACC2 – Österreich 325 Renforth Recources Inc. ISIN: CA75971C2094 – Kanada 4 Samara Asset Group ehemals Cryptology ISIN: MT0001770107 – Malta 199 First Tin plc ISIN: GB00BNR45554 – UK 26 Landi Renzo S.p.A. ISIN: IT0004210289 – Italien 125 MorphoSys AG AG ISIN: DE0006632003 - Deutschland 666 INDUS Holding AG ISIN: DE0006200108 – Deutschland 743 PSI Software AG ISIN: DE000A0Z1JH9 – Deutschland 462 First Phosphate Corp ISIN: CA33611D1033 - Kanada 17 Defense Metals Corp ISIN: CA2446331035 - Kanada 36 First Hydrogen Corp. ISIN: CA32057N1042 – Kanada 114 Defence Therapeutics Inc. ISIN: CA24463V1013 – Kanada 87 Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 – Kanada 97 Power Nickel Inc. ISIN: CA7393011092 – Kanada 21 dynaCERT Inc. ISIN: CA26780A1084 – Kanada 49 Altech Advanced Materials AG ISIN: DE000A31C3Y4 – Deutschland 160 Star Navigation Systems Group Ltd. ISIN: CA8551571034 - Kanada 16 Saturn Oil & Gas Inc. ISIN: CA80412L8832 – Kanada 235 BioNxt Solutions Inc. ISIN: CA0909741062 – Kanada 49 Desert Gold Ventures Inc. ISIN: CA25039N4084 - Kanada 6 Stand 24.5.2023 „Wir freuen uns sehr, mit der 7. IIF unsere internationale Investorenkonferenzreihe bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr durchzuführen und wir haben wieder sehr interessante international orientierte Unternehmen für die Präsentation auf unserem Forum begeistern können. Durch unsere quartalsweisen durchgeführten Veranstaltungen erhöhen wir die Transparenz für Anleger deutlich und ermöglichen ein enges Follow-Up“, so Manuel Hölzle, Vorstand der GBC AG, als Co-Veranstalter. „Auch das Thema Wasserstoff ist auf der IIF prominent vertreten und digitale Investorenveranstaltungen wie das IIF bieten Anlegern die Gelegenheit, gerade in diesen entscheidenden Phasen Informationen aus erster Hand zu erhalten“, erklärt Mario Hose, Geschäftsführer von Apaton Finance GmbH, Co-Veranstalter des IIF. „Das kann für den entscheidenden Informationsvorsprung oder wichtige Hintergrundinformationen zum Thema an sich sorgen“, so Hose. Moderiert wird das IIF wieder durch unsere Analysten der GBC AG Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers. Bitte melden Sie sich für das IIF über unsere Website www.ii-forum.com an. Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Das Konferenzteam der GBC AG und Apaton Finance GmbH

