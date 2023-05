GNW-Adhoc: Gemeinschaften der Plastic Bank verhindern vier Milliarden Plastikflaschen in den Ozeanen

^VANCOUVER, British Columbia, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plastic Bank hat

dafür gesorgt, dass Gemeinschaften auf der ganzen Welt verhindern konnten, dass 80 Millionen Kilogramm Plastik - das entspricht 4 Milliarden Flaschen - ins Meer gelangen. Dieser Meilenstein wird in dem Jahr erreicht, in dem das Sozialunternehmen sein 10-jähriges Bestehen feiert. Während die Plastic Bank in ihr zweites Jahrzehnt eintritt, entwickelt sich ihre Mission, Plastik davon abzuhalten, in die Ozeane zu gelangen, zu einer sozialen Recyclingbewegung, die es Menschen ermöglicht, die Veränderung in unserer Welt zu bewirken, die sie sich wünschen. ?Die Plastikverschmutzung lässt sich nicht allein durch Beiträge zur Verringerung der Umweltbelastung und die Verwendung von Recyclingmaterial lösen. Dieses Bestreben muss von den Menschen ausgehen, indem wir uns um ständige Verhaltensänderungen bemühen und uns unserer Auswirkungen auf unseren Planeten bewusst werden", so David Katz, Gründer und Vorsitzender der Plastic Bank. ?Unser 10-jähriges Bestehen ist der Beginn einer neuen Ära, in der wir zu Menschen werden, die sich dem sozialen Recycling verschrieben haben - Menschen, die daran glauben, dass die Schaffung einer Welt ohne Abfall mit uns beginnt." Shaun Frankson, Mitbegründer und Chief Technology Officer der Plastic Bank, fügt hinzu: ?Jeder ist gefragt, eine authentische und nachhaltige Wirkung zu erzielen. Es liegt an jedem von uns, die Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und dazu beizutragen, eine Zukunft zu schaffen, in der es Plastik im Meer und Armut gar nicht erst gibt." ?Wir möchten unseren Gemeinschaften, Partnern, Sammelmitgliedern, Niederlassungsbesitzern, Verarbeitern und Mitarbeitern dafür danken, dass sie Teil der Bewegung rund um das soziale Recycling sind. Aber das ist erst der Anfang. Gemeinsam werden wir auch weiterhin Werte schaffen, Leben verbessern und zirkuläre und nachhaltige Möglichkeiten für Menschen und den Planeten schaffen", so Benjamin Lavoie, CEO der Plastic Bank. Heute haben die Plastic Bank und ihre Gemeinschaften über 500 Recycling- Gemeinschaften in Südostasien, Lateinamerika und Afrika mobilisiert und mehr als 30.000 Mitgliedern mit Unterstützung von über 170 Partnern, darunter SC Johnson, Henkel, Advansa, CooperVision und Davines, einen Weg aus der Armut geebnet. Schließen Sie sich der Bewegung der Plastic Bank rund um das soziale Recycling an. Besuchen Sie plasticbank.com (https://www.plasticbank.com). Über die Plastic Bank Die Plastic Bank stellt sich eine Welt ohne Abfall vor. Wir unterstützen die Social-Recycling-Bewegung, die Plastik im Meer stoppt und zur Linderung der Armut beiträgt. Unsere Sammelgemeinschaften tauschen Plastikabfälle als Währung gegen Einkommen und lebensverbessernde Leistungen. Der Austausch wird über unsere proprietäre Blockchain-gesicherte Plattform aufgezeichnet, die eine rückverfolgbare Erfassung ermöglicht, Einnahmen sichert und die Berichterstattung verifiziert. Das gesammelte Material wird zu Social Plastic(®)-Rohstoff verarbeitet, der in Produkten und Verpackungen wiederverwendet wird. PlasticBank(®) und Social Plastic(®) sind Marken der The Plastic Bank Recycling Corporation. Erfahren Sie mehr unter plasticbank.com (http://www.plasticbank.com). Zusätzliche Ressourcen für Redakteure Interview zum 10-jährigen Bestehen mit David Katz, Gründer und Vorsitzender der Plastic Bank: https://www.youtube.com/watch?v=r5CSNPOQSgI Jubiläumsvideo zum 10-jährigen Bestehen über die Menschen des sozialen Recyclings: https://youtu.be/nyKtE89uD-w Kontakt Esh Engao E-Mail: estee@plasticbank.com Telefon: +1 604 263 7443, Nebenstelle 704 Melissa Cape E-Mail: melissa@plasticbank.com Telefon: +1 604 561 4977 Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98e64801- 548c-4446-9bae-7f61ba1ea969 °