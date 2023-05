Mercedes-Aktie: Die beste Wahl im Automobilsektor?

Mercedes-Benz (WKN: 710000) ist sehr stark ins neue Jahr gestartet. Der Stuttgarter Automobilhersteller konnte Umsatz und Gewinn steigern, während die Ergebnisse mancher Konkurrenten unter Druck geraten sind. Offenbar kann sich Mercedes dem Preisdruck widersetzen und weiter hohe Renditen erwirtschaften.

Ist es jetzt also an der Zeit, die Mercedes-Aktie zu kaufen? Werfen wir dazu einen Blick auf die jüngsten Quartalszahlen.

Mercedes-Benz steigert den Gewinn

Tatsächlich konnte Mercedes im ersten Quartal beeindruckende Zahlen aus dem Hut zaubern. Der Umsatz konnte um 8 % auf 37,5 Mrd. Euro gesteigert werden und beim Nettogewinn ging es sogar um 12 % auf 4 Mrd. Euro rauf. Beim Konkurrenten Tesla (WKN: A1CX3T) beispielsweise ist das Nachsteuerergebnis um ein Viertel eingeknickt. Ganz ähnlich sah es auch bei Volkswagen (WKN: 766403) und vielen weiteren Autoherstellern aus. Mercedes ist offenbar einer der wenigen Automobilhersteller, die es schaffen, die Preise auf hohem Niveau zu halten.

Die Strategie des Konzerns, die Rendite zu verteidigen, scheint bisher aufzugehen. In der Vergangenheit war lange Zeit eines der wichtigsten Ziele, der größte Premiumhersteller zu sein. Inzwischen verzichtet man gerne auf diesen Titel, wenn im Gegenzug die Rendite stimmt.

Bei den Aktionären scheint der Strategieschwenk bisher aber weniger gut anzukommen. In den letzten zwölf Monaten ist der Aktienkurs um 7 % auf 66 Euro gestiegen und hinkt dem breiten Aktienmarkt deutlich hinterher (Stand: 05.05.2023).

Dabei ist die Aktie im Verhältnis zum Gewinn geradezu lächerlich günstig bewertet. Im letzten Geschäftsjahr lag der Nettogewinn je Aktie bei 13,55 Euro. Beim aktuellen Kurs bekommt man die Aktie also schon für weniger als das 5-Fache des Jahresgewinns. Noch dazu bekommt man eine sehr ordentliche Dividende von 5,20 Euro. Allein die Dividende bringt schon eine Rendite von fast 8 %.

Dann ist es also nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Kursrally startet, oder?

Hat die Aktie Potenzial?

Ganz so einfach ist es leider nicht. Einer der Gründe für die schwache Performance ist sicherlich der verhaltene Ausblick. Denn Mercedes geht nicht davon aus, dass sich die Zahlen auch im Rest des Jahres so stark entwickeln werden. Stattdessen soll der Umsatz nur auf Vorjahresniveau stagnieren und der Gewinn sogar leicht fallen. Offenbar geht der Konzern von einer deutlichen Abschwächung des Geschäfts im Rest des Jahres aus.

Das wirkt erst mal nicht besonders bedrohlich. Nun ist es aber nicht schwer, sich noch schlimmere Szenarien auszumalen. Denn die Automobilbranche ist extrem wettbewerbsintensiv und noch dazu sehr zyklisch. In der Vergangenheit waren die hohen Gewinne meist nicht lange zu halten.

In den Jahren vor der Pandemie beispielsweise hatte Mercedes, wie der Rest der Branche auch, mit schwachen Zahlen zu kämpfen und musste mehrfach die Dividende kürzen.

Zwar ist es gut möglich, dass die neue Strategie dazu beiträgt, dass diesmal alles anders wird und der Konzern die hohen Renditen verteidigen kann. Als Anleger sollte man sich vor dem Kauf aber darauf vorbereiten, dass fallende Gewinne durchaus möglich sind.

Die gute Nachricht ist aber, dass dank des niedrigen Aktienkurses das Risiko eines steilen Kurssturzes relativ gering ist. Würde sich der Gewinn beispielsweise halbieren, würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis trotzdem nur auf 8 steigen und damit immer noch niedriger liegen als bei den meisten anderen DAX-Aktien. Sollte Mercedes es aber schaffen, die Gewinne in den kommenden Jahren zu halten oder sogar noch weiter zu steigern, dürfte auch der Aktienkurs deutlich steigen. Insgesamt hat die Mercedes-Aktie deshalb gute Chancen, im Automobilsektor ganz vorne dabei zu sein.

Der Artikel Mercedes-Aktie: Die beste Wahl im Automobilsektor? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023