Apple - Kurs neue Rekordstände?

Aufgrund der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 150,41 USD) und vor allem aufgrund der im Frühjahr komplettierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation hatten wir die Apple-Aktie zuletzt mehrfach konstruktiv besprochen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. und 31. März). Mit dieser Einschätzung haben wir „ins Schwarze“ getroffen. Im Zuge der guten Quartalszahlen erreichte der Technologietitel jüngst sogar ein neues Bewegungshoch (174,30 USD). Die Aufwärtstendenz ist also absolut intakt. Damit rücken die Rekordstände von 2022 bei 176,15/179,61/182,90 USD immer mehr in Schlagdistanz. Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus der eingangs beschriebenen Umkehrformation sogar auf rund 190 USD taxieren. Perspektivisch ist deshalb sogar der Vorstoß in „uncharted territory“ möglich. Doch auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bietet sich auf der Unterseite die jüngste Aufwärtskurslücke im Tageschart (untere Gapkante bei 167,04 USD) als Absicherung für kurzfristige Tradingpositionen an. Unter strategischen Aspekten gilt es dagegen, das Hoch vom Herbst 2022 bei 157,50 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

