DAX: 16.000 Punkte unerreicht

Der Deutsche Aktienindex DAX legte eine hoffnungsvolle erste Tageshälfte zu Beginn dieser Woche ab, konnte sich dem anschließenden Abwärtsdruck an der Wall Street allerdings nicht entziehen und ging per Saldo nahezu unverändert aus dem Handel. Die Kursmarke von 16.000 Punkten blieb für das Barometer intraday unerreicht, nachdem am Freitag noch sehr deutliche Kursgewinne zu verzeichnen waren.

Kurzzeitig lässt sich daher lediglich eine Fortsetzung der bisherigen und sich immer weiter öffnenden Handelsspanne seit Mitte April für den DAX ableiten. Auf der Oberseite ist das Barometer um 16.065 Punkte begrenzt, auf der Unterseite um 15.662 Zählern.

Erst wenn eine dieser beiden Marken nachhaltig und vor allem dynamisch getriggert wird, dürften auch größere Impulse folgen. Auf der Oberseite müsste ein Sprung mindestens über 16.135 Punkte gelingen, damit die Rekordstände bei 16.190 Punkten erreicht werden können. Auf der Unterseite würde unterhalb der genannten Verkaufsmarke ein Abschlag auf 15.542 Punkte drohen.

Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Japans Ausgaben privater Haushalte und den durchschnittlichen Nettoeinkommen veröffentlicht. China hat in den frühen Morgenstunden mit Daten zum Handelsbilanzsaldo aus April nachgezogen, Frankreichs Handelsbilanzsaldo per März steht um 8:45 Uhr auf der Agenda.

Zur Mittagsstunde stoßen die USA mit dem NFIB Small Business Index per April dazu, um 14:55 Uhr folgen noch Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche. Darüber hinaus geht die Berichtssaison unvermindert weiter, heute legen unter anderem Dürr, Schäffler, Fresenius, Hochtief und K+S Zahlen vor.