Dax-Anleger ziehen im Zahlen-Regen die Köpfe ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger haben sich inmitten einer Flut an Firmenbilanzen nicht aus der Deckung gewagt.

Der deutsche Leitindex zeigte sich zur Eröffnung am Dienstag kaum verändert bei 15.953 Punkten. Investoren verdauten eine Reihe von Quartalszahlen. Mit einem Plus von rund fünf Prozent machte Fresenius den größten Satz nach oben an die Spitze des Dax. Die Quartalszahlen des Gesundheitskonzerns seien etwas besser ausgefallen als erwartet, sagte ein Händler. Anleger zeigten sich erleichtert, dass das operative Ergebnis weniger stark zurückgegangen ist als befürchtet.

Dagegen gaben die Titel von Daimler Truck mehr als drei Prozent nach und führten damit die Kursverlierer im Dax an. Der um elf Prozent gefallene Auftragseingang habe die Befürchtungen bestätigt, dass dies der Höhepunkt des Zyklus sein könnte, sagte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)