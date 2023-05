Dax dümpelt weiter knapp unter 16.000 Punkten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - 16.000 Punkte sind auch am Dienstag eine zu hohe Hürde für den Dax. Zwar kann sich der Leitindex weiterhin dicht darunter stabil halten, doch ein nachhaltiger Sprung darüber scheint vorerst kaum möglich. Von den zahlreichen Quartalsberichten deutscher Unternehmen gingen keine ausreichenden Impulse aus.

Der Dax sank zur Mittagszeit um 0,26 Prozent auf 15.910,76 Punkte. Die Stimmung trübte sich leicht ein, da die Börse an der New Yorker Wall Street schwächer in den Handel starten dürfte. Der MDax verlor 0,75 Prozent auf 27.337,96 Zähler und auch europaweit wurden überwiegend moderate Verluste verbucht.