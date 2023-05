DAX® - Volatilitätsindikator mit besonderem Signal

Der DAX® erlebte gestern einen ruhigen Wochenauftakt. Festmachen können Anlegerinnen und Anleger diese Aussage an einer Hoch-Tief-Spanne von gerade einmal gut 60 Punkten. Zwar lässt die beschriebene Bewegungsarmut zum Teil durch den Feiertag in Großbritannien erklären, doch unter dem Strich ziehen sich die geringen Schwankungen wie ein roter Faden durch die Handelsaktivität der letzten Wochen. Letzteres schlägt sich mittlerweile auch in einer sehr engen Konstellation bei den Bollinger Bändern nieder. So liegen zwischen oberem und unterem Bollinger Band keine 400 Punkte mehr. In der Vergangenheit war dieses Phänomen oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Bewegungsimpuls, welcher zudem schnell, dynamisch und nachhaltig vonstattengehen dürfte. Charttechnisch haben die deutschen Standardwerte unverändert das bisherigen Allzeithoch bei 16.290 Punkten im Blick. Beim Erreichen hilft möglicherweise das typische DAX®-Verlaufsmuster in guten Aktienjahren, das noch bis Mitte Juli für Rückenwind sorgt. Auf der Unterseite bilden dagegen die Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten im Zusammenspiel mit den jüngsten Korrekturtiefs sowie dem „Ostergap“ (15.626 zu 15.601 Punkte) die entscheidende kurzfristige Unterstützung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

